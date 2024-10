NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Relx nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 3945 auf 3980 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wenig überraschend hätten sich bei dem britischen Fachverlag und Datenbankanbieter die positiven Trends aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt, schrieb Analyst Christophe Cherblanc in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Relx befinde sich bereits seit mehreren Jahren auf dem Weg der Besserung. Die gute Vorhersehbarkeit der Geschäftsentwicklung mache die Aktie zu einem "Allwetterwert"./la/he



ISIN: GB00B2B0DG97

