Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma- und Wellness-Unternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das zweite Quartal (Q2) und das erste Halbjahr (HJ1) zum 30. September 2024 bekannt.KonzernweiteFinanz-Highlights(in \u20b9 Cr. oderwie angegeben)Einzelheiten Q2 GJ25 Q2 GJ24 Wachstum im HJ1 GJ25 HJ1 GJ24 Wachstum imJahresvergleich JahresvergleichUmsatzerlös 2,242 1,911 17 % 4,193 3,660 15 %aus laufenderGeschäftstätigkeitCDMO 1,324 1,068 24 %. 2,381 1,967 21 %CHG 643 589 9 % 1,274 1,206 6 %ICH 277 256 8 % 541 495 9 %EBITDA 403 315 28 % 627 485 29 %EBITDA-Marge 18 % 16 % - 15 % 13 % -Anteil am 17 19 (10) % 40 33 18 %NettogewinnassoziierterUnternehmenPAT 23 5 350 %. (66) (94) NMPAT-Marge 1 % 0 % - (2) %. (3) %. -Wichtige Highlights für Q2 GJ25- Der Umsatz aus dem operativen Geschäft wuchs um 17 % im Vergleich zum Vorjahr, vor allem aufgrund des robusten Wachstums im CDMO-Geschäft- Das EBITDA wuchs um 28 % gegenüber dem Vorjahr mit einer EBITDA-Marge von 18 %, was einer Verbesserung von etwa 150 Basispunkten entspricht, angetrieben durch operative Hebelwirkung, Initiativen zur Kostenoptimierung und einen besseren Umsatzmix.- Veröffentlichung unseres Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024. Der Bericht folgt den GRI-Standards und ist mit den Rahmenwerken von SASSB und UNGC abgestimmt. Er unterstreicht auch unsere Verpflichtung zur Reduzierung unserer Treibhausgasemissionen1 in Übereinstimmung mit dem Dekarbonisierungspfad von SBTi2 1.5oNandini Piramal, Chairperson, Piramal Pharma Limited, sagte: "Wir setzen unsere Dynamik fort, ein gesundes Umsatzwachstum bei gleichzeitiger Ausweitung der EBITDA-Marge im Jahresvergleich zu erzielen. Dies ist in erster Linie auf das beständige Wachstum unseres CDMO-Geschäfts zurückzuführen, das einen guten Anstieg der innovationsbezogenen Arbeit und der kommerziellen Umsätze mit Patenten verzeichnete. Um diese Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten und die steigende Nachfrage nach sterilen Abfüll- und Veredelungskapazitäten zu nutzen, haben wir einen 80-Millionen-USD-Expansionsplan für unsere Anlage in Lexington angekündigt, der voraussichtlich bis Ende des Geschäftsjahres 2027 abgeschlossen sein wird. In unserem CHG-Geschäft verzeichnen wir ein stetiges Volumenwachstum bei den Inhalationsanästhesieprodukten in den USA und den Schwellenländern. In unserem ICH-Geschäft verzeichnen wir weiterhin ein robustes Wachstum bei unseren Power-Marken und den E-Commerce-Verkäufen.Im Laufe des Quartals haben wir unseren Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 unter dem Motto "Building Resilience for a Sustainable Tomorrow" veröffentlicht, in dem wir unsere Fortschritte bei den Nachhaltigkeitsinitiativen hervorheben.Langfristig sind wir weiterhin bestrebt, unsere Finanzziele von 2 Mrd. USD Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 25 % und einer Nettoverschuldung von 1 % des EBITDA bis zum Geschäftsjahr 2030 zu erreichen."1. Treibhausgas; 2. Wissenschaftsbasierte ZielinitiativeWichtigste Geschäftsergebnisse für Q2 und HJ1 GJ25Vertragliche Entwicklungs- und Herstellungsorganisation (CDMO): -Marktaussichten - Die Biotech-Finanzierung hat sich im Vergleich zu denVorjahren verbessert, ist aber in den einzelnen Monaten weiterhin uneinheitlich.Regulatorische Änderungen und Diversifizierung der Lieferkette führen zu einerZunahme der Kundenanfragen und -besuche, aber die Entscheidungsfindung derKunden verzögert sich weiter - Gezielte Geschäftsentwicklungsmaßnahmen, die zueinem stetigen Zustrom neuer Aufträge führen - Verbesserung der Nachfrage inunserem Geschäft mit generischen Wirkstoffen im Vergleich zum Vorjahr -Operative Hebelwirkung und Kostenoptimierungsinitiativen führen zu einerkontinuierlichen Verbesserung der EBITDA-Margen im Jahresvergleich -Beibehaltung unserer Qualitätsbilanz mit Erhalt der EIR für unsere PPDS-Anlage(Indien) mit null Form-483-Beobachtungen und NAI-Bezeichnung - Kundengeführte80-Millionen-USD-Erweiterung in Lexington geplant, um unsere Kapazität mehr alszu verdoppeln und die steigende Nachfrage nach sterilen Abfüll- undVeredelungsmöglichkeiten zu bedienen Komplexe Krankenhaus-Generika (CHG): -Gutes Volumenwachstum im Portfolio der Inhalationsanästhesie in den USA und inden Schwellenländern - Kapazitätserweiterung in Dahej und Digwal sind im Gange,um Wachstumschancen auf den RoW-Märkten zu nutzen - Investitionen in den Ausbaudes Portfolios - Aufbau eines Portfolios differenzierter und spezieller Produktezur Förderung eines langfristigen rentablen Wachstums - Wir arbeiten an mehrerenInitiativen zur Kostenoptimierung und Produktivitätssteigerung in den BereichenBeschaffung, Fertigung, Vertrieb und operative Exzellenz, um unsere gesundeEBITDA-Marge in diesem Geschäftsbereich zu erhalten. India ConsumerHealthcare (ICH): - 9 neue Produkte und 13 neue SKUs wurden im HJ1 GJ25 in unserPortfolio aufgenommen - Weitere Investitionen in Medien und Handelsausgaben, umdas Wachstum der Power Brands voranzutreiben. Power Brands wuchsen im 2. Quartalund 1. Halbjahr GJ25 um 18 % und trugen zu 48 % des ICH-Umsatzes bei - Wachstumim i-Sortiment durch regulatorisch verordnete Preissenkungen beeinträchtigt -E-Commerce wuchs in Q2 und im HJ1 des Geschäftsjahres 2025 um mehr als 30 %gegenüber dem Vorjahr. Konzentration auf die Verbesserung der Rentabilitätdieses Kanals durch Optimierung von Preisgestaltung, Mix und Investitionen -Plan zur Vergrößerung unserer Reichweite - Übergang von einemapothekendominierten zu einem Omnichannel-Unternehmen im Gesundheitswesen.Etablierung erfolgreicher NPDs vom Online-Kanal bis zum Offline-Kanal, mitallgemeinen und modernen handelsfähigen SKUsKonsolidierteGewinn-undVerlustrechnung(in \u20b9 Cr.oder wieangegeben)QuartalEinzelheiten HalbjährlichQ2 GJ25 Q2 GJ24 Q1 GJ25 HJ1 GJ25 HJ1 GJ24Veränderung Veränderung Veränderunggegenüber zum gegenüberdem Vorquartal demVorjahr Vorjahr2,242 1,911 17 % 1,951 15 % 4,193 3,660 15 %UmsatzerlösauslaufenderGeschäftstätigkeitSonstige 61 49 24 %. 20 213 %. 81 88 (8) %.Erträge2,303 1,961 17 % 1,971 17 % 4,274 3,748 14 %Gesamtertrag796 638 25 % 674 18 % 1,471 1,264 16 %Materialkosten560 516 8 % 580 (3) %. 1,139 1,012 13 %PersonalaufwandSonstige 544 492 11 % 493 10 % 1,037 986 5 %AufwendungenEBITDA 403 315 28 % 224 80 %. 627 485 29 %108 110 (2) %. 107 1 % 215 228 (6) %Zinsaufwendungen192 185 4 % 185 4 % 377 358 5 %AbschreibungenAnteil am 17 19 (10) % 22 (23) %. 40 33 18 %NettogewinnassoziierterUnternehmenGewinn 120 40 204 %. (45) NM 75 (68) NMvorSteuernSteuern 98 35 182 % 44 124 %. 141 26 442 %.23 5 350 %. (89) NM (66) (94) NMNettogewinnnachSteuern- - - - - - - -AußergewöhnlicherPosten23 5 350 %. (89) NM (66) (94) NMNettogewinnnachSteuernnachaußerordentlichemPostenKonzernweite Bilanz(in \u20b9 Cr. oder wie angegeben)Wichtige Bilanzposten Zum30. September 2024 31. März 2024Eigenkapital insgesamt 7,907 7,911Nettoverschuldung 4,235 3,932Insgesamt 12,143 11,843Nettoanlagevermögen 9,096 9,106Materielle Vermögenswerte 4,298 4,250Immaterielle Vermögenswerte einschließlich Goodwill 3,669 3,740CWIP (einschließlich IAUD*) 1,130 1,116Nettoumlaufvermögen 2,651 2,339Sonstige Vermögenswerte# 396 398Gesamtvermögen 12,143 11,843*IAUD - Immaterielle Vermögenswerte in Entwicklung; #Sonstige Vermögenswerte umfassen Investitionen undlatente Steueransprüche (netto)Q2 GJ25/HJ1 GJ25 Ergebnis-TelefonkonferenzPiramal Pharma Limited wird am 24. Oktober 2024 von 17:00 bis 17:45 Uhr(IST)eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten veranstalten, um die Ergebnisse des Q2 und HJ1 des Geschäftsjahres 2025 zu besprechen.Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:Veranstaltung Ort und Zeit TelefonnummerTelefonkonferenz am 24. Indien - 05:00 PM IST +91 22 6280 1461 / +91 22Oktober 2024 7115 8320 (Hauptnummer)1 800 120 1221(Gebührenfreie Nummer)USA - 07:30 AM (Eastern Gebührenfreie NummerTime - New York) 18667462133Vereinigtes Königreich - Gebührenfreie Nummer12:30 PM (Ortszeit London) 08081011573Singapur - 07:30 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Singapur) 8001012045Hongkong - 07:30 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Hongkong) 800964448Express-Anmeldung mit Bitte verwenden Sie diesenDiamond Pass Link für die vorherigeRegistrierung, um dieWartezeit bei derTeilnahme an derTelefonkonferenz zuverkürzen - Klicken Siehier(https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=8988519&linkSecurityString=3b214ab9d2)Informationen zu Piramal Pharma Limited:Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), bietet über seine 17* globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, sowie Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und das India Consumer Healthcare Geschäft, ein Unternehmen, das Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Darüber hinaus hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist. Im Oktober 2020 erhielt PPL eine strategische Wachstumsinvestition in Höhe von 20 % von Carlyle Group.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.piramal.com/pharma/ Piramal Pharma (https://www.piramalpharma.com/) |LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramal-pharma-limited)* Enthält eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan BioLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2538752/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-limited-gibt-ergebnisse-fur-q2-und-hj1-gj25-bekannt-302286547.htmlPressekontakt:Gagan Borana,Investor Relations & Enterprise Risk Management,gagan.borana@piramal.com | Madhusudan Dalmia,Investor Relations,madhusudan.dalmia@piramal.comOriginal-Content von: Piramal Pharma Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152468/5894628