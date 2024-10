Identiv, NFC Forum und STMicroelectronics arbeiten zusammen, um NFC-basierte Lösungen für die EU-Initiative "Digitaler Produktpass" zu unterstützen

Identiv, Inc (NASDAQ: INVE), ein weltweit führender Anbieter von RFID-fähigen Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), rückt Nachhaltigkeit in den Vordergrund und übernimmt eine führende Rolle bei der Einführung von NFC-basierten digitalen Produktpässen (Digital Product Passports, DPPs). Am 6. November 2024 veranstaltet Identiv in Zusammenarbeit mit dem NFC Forum, STMicroelectronics und dem Custom-Skateboard-Designer BoardPusher ein exklusives Webinar, das sich auf die entscheidende Rolle der NFC-Technologie bei der Förderung von Nachhaltigkeitsbemühungen und der Umsetzung des digitalen Produktpasses konzentriert.

Die Zukunft der Nachhaltigkeit durch DPPs vorantreiben

Die DPP-Initiative der Europäischen Union soll die Transparenz und Rechenschaftspflicht während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts, von der Produktion bis zum Recycling, verbessern. Die NFC-gestützten IoT-Lösungen von Identiv ermöglichen es Produkten, wichtige Informationen wie Herkunft, Zusammensetzung, Umweltauswirkungen und Recyclingoptionen zu speichern und weiterzugeben, und bieten Unternehmen und Verbrauchern einfachen Zugang zu verifizierten Nachhaltigkeitsdaten.

"Identivs Engagement für Nachhaltigkeit durch IoT-Innovation ist der Schlüssel zu unserer Zusammenarbeit mit STMicroelectronics, BoardPusher und dem NFC-Forum", sagte Amir Khoshniyati, Executive Vice President und Geschäftsführer von Identiv. "Wir glauben, dass die NFC-Technologie die Zukunft der digitalen Produktpässe ist und Marken eine nahtlose Möglichkeit bietet, vollständige Transparenz zu bieten, und Verbrauchern, fundierte, umweltbewusste Entscheidungen zu treffen."

Da Nachhaltigkeit weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnt, entwickelt sich der DPP zu einem entscheidenden Instrument für mehr Transparenz und Verantwortlichkeit. Für die Umsetzung des DPP bieten NFC-Tags erhebliche Vorteile, darunter eine größere Datenspeicherung, verbesserte Sicherheit und eine nahtlose Benutzerinteraktion. NFC-Tags können in Produkte eingebettet werden, um die Daten zu schützen und eine sichere Möglichkeit zur Übertragung von Informationen zwischen dem Produkt und einem NFC-fähigen Gerät zu bieten.

Mike McCamon, Executive Director des NFC-Forums, sagte: "Die Nutzung der Technologien des NFC-Forums für DPP nutzt eine vertraute Technologie, die bereits in Milliarden von Geräten vorhanden ist und die für die Erreichung von Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung sein wird. Unternehmen wie Identiv und STMicroelectronics ebnen durch ihre Unternehmensinitiativen und als Sponsor-Mitglieder des NFC-Forums den Weg für die Einführung von DPP-Lösungen."

NFC kann die Produkttransparenz, Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit verbessern und Marken dabei helfen, sich ändernde gesetzliche Anforderungen und Verbraucherwünsche zu erfüllen.

BoardPusher, ein führender Hersteller von maßgefertigten Skateboards, nutzt die NFC-fähigen DPP-Lösungen von Identiv, um jedes seiner Skateboards mit detaillierten Nachhaltigkeitsdaten zu verknüpfen, die in der Blockchain gespeichert sind. Diese Initiative ermöglicht es BoardPusher, vollständige Transparenz über die verwendeten Materialien und Prozesse zu bieten und so sein Engagement für umweltbewusste Praktiken zu bekräftigen.

"Als Marke, die sich sowohl der Kreativität als auch der Nachhaltigkeit verschrieben hat, freuen wir uns sehr, gemeinsam mit Identiv und STMicroelectronics Teil dieser Initiative zu sein", so Lucas Bond, Gründer und Partner von BoardPusher. "Bei BoardPusher erforschen wir die NFC-Technologie, um jedes individuelle Skateboard mit detaillierten Nachhaltigkeitsdaten in der Blockchain zu verbinden und so vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu bieten.

Die NFC-Technologie in einem DPP-Ökosystem kann die Rückverfolgbarkeit von Produkten verbessern, das Wissen und Vertrauen der Verbraucher fördern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz steigern, sodass Marken ihre Nachhaltigkeitsziele für Produkte erreichen können.

Romain Pardo, Produktmanager für NFC-Tags bei STMicroelectronics, fügte hinzu: "Die NFC-Technologie von STMicroelectronics ergänzt die Lösungen von Identiv und BoardPusher ideal, und gemeinsam schaffen wir ein robustes und vertrauenswürdiges Ökosystem, das bereit ist, Informationen im Blockchain-Format aufzunehmen, die den Anforderungen des digitalen Passprodukts entsprechen." STMicroelectronics nimmt in der Halbleiterindustrie eine Führungsposition im Bereich Nachhaltigkeit ein, indem es sich verpflichtet, bis 2027 CO2-Neutralität zu erreichen.

Das Webinar NFC NDPP Powering the Digital Product Passport" bringt weltweit führende Unternehmen zusammen, um zu untersuchen, wie NFC die Einführung und Umsetzung von DPPs beschleunigen kann. Das Webinar findet am 6. November 2024 um 9:00 Uhr ET statt. Um teilzunehmen, melden Sie sich bitte hier an.

Über Identiv

Die RFID-fähigen IoT-Komplettlösungen von Identiv schaffen digitale Identitäten für physische Objekte und verbessern so die globale Konnektivität für Unternehmen, Menschen und den Planeten. Die Lösungen des Unternehmens, die weltweit in über 1,5 Milliarden Anwendungen integriert sind, treiben Innovationen in den Bereichen Gesundheitswesen, Unterhaltungselektronik, Luxusgüter, intelligente Verpackungen und mehr voran. Weitere Informationen finden Sie unter identiv.com

