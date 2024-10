San Francisco (ots/PRNewswire) -Constellation Network und Common Crawl Foundation revolutionieren die Zugänglichkeit von Webdaten und die KI-Entwicklung durch Blockchain-TechnologieDie Common Crawl Foundation, eine 2007 gegründete gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, der Öffentlichkeit eine Kopie des Internets zur Verfügung zu stellen, und Constellation Network, ein Web3-Blockchain-Ökosystem, das sich durch die Bereitstellung von Lösungen für das US-Verteidigungsministerium einen Namen gemacht hat, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, die Zugänglichkeit und den Nutzen von Web-Crawl-Daten auf der Blockchain-Technologie für künstliche Intelligenz (KI) und Datenanwendungen zu demokratisieren und zu verbessern.Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden potenzielle Möglichkeiten zur Verbesserung großer Sprachmodelle, die von der KI verwendet werden, untersucht. Ausgangspunkt ist der riesige Datensatz von Common Crawl, der von 80 % der großen Sprachmodelle verwendet wird, bis heute über 250 Milliarden Webseiten gecrawlt hat (19 Milliarden allein im Jahr 2024) und aus einem Archiv von fast neun Petabyte archivierter Crawl-Daten besteht. Durch die Nutzung des dezentralen Netzwerks Hypergraph von Constellation, das die Unveränderlichkeit, die Herkunft und die Überprüfbarkeit der Daten gewährleistet, ist die Partnerschaft darauf ausgerichtet, gemeinsame Lösungen für eine verantwortungsvolle und transparente KI anzubieten.Angesichts der Tatsache, dass KI bis 2030 eine 3-Billionen-Dollar-Industrie sein wird, wächst der Bedarf an sicheren Lösungen für die gemeinsame Nutzung von Datensätzen, die für das Training großer Sprachmodelle verwendet werden, an einer verbesserten Speicherung abgefragter und bereinigter Daten, an Möglichkeiten zur Monetarisierung von Daten und an einer verbesserten Transparenz in Bezug auf die Quelle der Daten. Mit dem einzigartigen Ansatz von Constellation, Tools für die Konvergenz bestehender Infrastrukturen mit verteilten und dezentralen Netzwerken bereitzustellen, und der Geschichte von Common Crawl in Bezug auf Daten und das Wachstum der Datennutzung ist diese Partnerschaft darauf ausgerichtet, Daten weiter zu demokratisieren."Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, um die vertrauenswürdige Verbreitung von Common Crawl zu sichern", sagte Rich Skrenta, geschäftsführender Direktor der Common Crawl Foundation. "Durch die Kombination unseres umfassenden Webarchivs mit der bewährten Blockchain-Technologie von Constellation können Forscher und Entwickler auf der ganzen Welt dem vertrauen, was sie von Common Crawl erhalten, und verfügen über ein Modell zur Authentifizierung großer offener Datensätze, wie sie beispielsweise für das KI-Training verwendet werden."Ben Jorgensen, Geschäftsführer von Constellation Network, erklärt: "Die Partnerschaft zwischen Constellation Network und Common Crawl unterstreicht die breite Akzeptanz von web3-Lösungen außerhalb der Echokammern der Kryptowirtschaft. Mit dieser Ausrichtung wird der Auftrag von Constellation fortgesetzt, unser Zero-Trust-Netz als öffentliches Gut für eine datenorientierte Zukunft zu nutzen." Jorgensen fährt fort: "Unser Ziel ist es, neue Entwickler anzuziehen, indem wir Fähigkeiten wie die Integration von Unveränderlichkeit in digitale Arbeitsabläufe zeigen und uns so weiter von früheren Generationen der Blockchain-Technologie abheben."Die beiden Organisationen werden diese Initiative schrittweise umsetzen und mit einem anpassbaren Teilnetz, einem so genannten Metagraph, beginnen, das eine Teilmenge der Daten von Common Crawl einbindet. Dieses Teilnetz ist derzeit in ihrem Testnetz in Betrieb und wird in Kürze in Hypergraph, das öffentliche Netz von Constellation, eingebunden werden. Weitere Einzelheiten zum Live-Metagraphen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben, ebenso wie Informationen darüber, wie Organisationen und Entwickler teilnehmen können.Weitere Informationen finden Sie unter:- Common Crawl Foundation: https://commoncrawl.org- Constellation Network: https://constellationnetwork.io- X.com @Conste11ationInformationen zur Common Crawl FoundationDie Common Crawl Foundation ist eine 501(c)(3)-Nonprofit-Organisation, die sich dafür einsetzt, der Öffentlichkeit eine kostenlose Kopie des Internets zur Verfügung zu stellen. Ihr Webarchiv besteht aus Petabytes an Daten, die über Jahre hinweg durch Web-Crawling gesammelt wurden, und dient als wichtige Ressource für Forscher, Unternehmen und Entwickler weltweit.Informationen zu Constellation NetworkConstellation Network ist ein Web3-Blockchain-Ökosystem, das Brücken zwischen Kryptowirtschaften und traditionellen Unternehmen schlägt. Sein Flaggschiff Hypergraph bietet eine Lösung für schnelle, skalierbare und gebührenfreie Transaktionen. Das Netz von Constellation wird vom US-Verteidigungsministerium validiert, das seit 2019 Kunde ist.Hinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen.