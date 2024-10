Kooperation bei der Einführung von Technologien für autonome Fahrzeuge in Luxemburgs Mobilitätsökosystem

Stärkung des luxemburgischen Beitrags zu einer nachhaltigen und innovativen Mobilität

Pony.ai Europe, die europäische Sparte von Pony.ai, unterzeichnete heute mit Emile Weber, dem führenden Mobilitätsunternehmen im Großraum Luxemburg, eine Absichtserklärung, um die Entwicklung der autonomen Mobilität im Großherzogtum voranzubringen. Die Partnerschaft zwischen Pony.ai Europe und Emile Weber wird Forschung und Entwicklung und den Einsatz von autonomen Fahrzeugen in Luxemburg beschleunigen und folgt auf eine Vereinbarung mit der Regierung des Großherzogtums Luxemburg zur Förderung der autonomen Mobilität vom März 2024.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241023166953/de/

Emile Weber, Managing Partner of Emile Weber Group, Roly Heinisch, Managing Partner of Emile Weber Group and Dr. Yimeng Zhang, VP of Engineering at Pony.ai in front of a Pony.ai autonomous vehicle, at Emile Weber's office, in Luxembourg, October 23, 2024 (Photo: Business Wire