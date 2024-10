Paukenschlag am Donnerstagabend: Ein Bundesgericht in New York hat die geplante Übernahme des Luxuskonzerns Capri Holdings durch den Konkurrenten Tapestry blockiert. Während die Tapestry-Aktie daraufhin im nachbörslichen US-Handel steigt, bricht der Kurs der Capri-Aktie um mehr als 50 Prozent ein.Updates folgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...