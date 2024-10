Riskified Ltd. (NYSE: RSKD), ein Marktführer im Bereich E-Commerce-Betrug und Risikoanalyse, gab heute bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 vor der Marktöffnung am 13. November 2024 veröffentlichen wird. An diesem Tag wird das Management um 8:30 a.m. ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Geschäfts- und Finanzergebnisse des Unternehmens zu besprechen.

Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen von Riskified im dritten Quartal 2024

Wann: Mittwoch, 13. November 2024

Uhrzeit: 8:30 a.m. ET

Einwahl: Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über diesen Registrierungslink, Sie erhalten dann die Einwahldaten. Um Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir die Teilnehmer, sich fünfzehn Minuten vor dem geplanten Beginn in die Telefonkonferenz einzuwählen.

Webcast: Sie können die Telefonkonferenz als Live-Webcast oder als Aufzeichnung im Bereich "Events Presentations" auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens abrufen: https://ir.riskified.com/.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) befähigt Unternehmen, ihr E-Commerce-Wachstum zu steigern, indem sie Risiken clever ausschalten. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die Online-Verkäufe tätigen, verlassen sich auf Riskified, um einen garantierten Schutz vor Rückbuchungen zu haben, Betrug und Richtlinienmissbrauch umfassend zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Plattform für Betrugs- und Risikoanalysen von Riskified wird von dem größten Team aus E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet und analysiert die Person hinter jeder Interaktion, um Echtzeit-Entscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Riskified wurde von CNBC in die Liste der World's Top Fintech Companies 2024 aufgenommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Riskified.com.

Contacts:

Investor Relations

Chett Mandel

Head of Investor Relations

ir@riskified.com

Corporate Communications

Cristina Dinozo

Senior Director of Communications

press@riskified.com