Vince wird von seinem Dienstsitz in Utrecht aus die Funktion des Investment Directors sowohl für das Loomis Sayles Global Bond Team als auch das Emerging Markets Debt Team innehaben und eng mit den in Boston ansässigen Investment Directors der Teams zusammenarbeiten.

Loomis, Sayles Company, der globale Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von fast 360 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2024), freut sich bekannt zu geben, dass Vince Verhoeven, CFA, als Investment Director für sein Global Bond Team und das Emerging Markets Debt Team in das Unternehmen eingetreten ist.

In dieser Funktion wird Vince dafür verantwortlich sein, die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der globalen festverzinslichen Anlagen geleitet von den Portfolio-Managern David Rolley, Lynda Schweitzer und Scott Service und im Bereich Emerging Markets Debt geleitet von den Portfolio-Managern Elisabeth Colleran und Edgardo Sternberg gegenüber Kunden, Investmentberatern und potenziellen Neukunden in ganz Europa zu kommunizieren. Vince wird außerdem eng mit den Partnern des Unternehmens bei der Vermögensverwaltung Natixis Investment Managers zusammenarbeiten, zu der auch Loomis Sayles als Tochtergesellschaft gehört.

"Wir freuen uns, dass Vince gerade jetzt zu uns gekommen ist, da wir unser Engagement für weiteres Wachstum in Europa verstärken", sagte Maurice Leger, Head of Institutional Services bei Loomis Sayles. "Angesichts des wachsenden Interesses an den Fähigkeiten von Loomis Sayles in den Bereichen der globalen festverzinslichen Anlagen und Emerging Markets Debt wird die Fokussierung von Vince auf die Erfüllung der Anforderungen der Kunden und Berater in der Region von unschätzbarem Wert sein."

Vor seinem Wechsel zu Loomis Sayles war Vince fast acht Jahre lang bei Van Lanschot Kempen tätig, wo er die internationale Verteilung der Investmentstrategien des Unternehmens betreute. Vince erwarb einen BSc in Organisationswissenschaften und einen MSc in strategischem Management an der Universität Tilburg. Er ist ein CFA-Charterholder.

ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit 1926 trägt Loomis, Sayles Company dazu bei, die Anlagebedürfnisse von institutionellen Kunden und Investmentfonds weltweit zu erfüllen. Die erfolgsorientierten Anleger des Unternehmens nutzen fundiertes eigenes Research und Risikoanalysen, um fundierte, umsichtige Entscheidungen zu treffen. Teams aus Portfoliomanagern, Strategen, Research-Analysten und Händlern arbeiten zusammen, um Marktsektoren zu bewerten und Anlagechancen zu identifizieren, wo auch immer sie liegen mögen, innerhalb traditioneller Anlageklassen oder unter einer Reihe von alternativen Anlagen. Loomis Sayles verfügt über die Ressourcen, den Weitblick und die Flexibilität, auf breiten und engen Märkten nach Werten zu suchen, um attraktive, risikobereinigte Renditen für seine Kunden zu erzielen. Diese reiche Tradition hat Loomis Sayles das Vertrauen und den Respekt von Kunden auf der ganzen Welt eingebracht, für die das Unternehmen ein Vermögen von 359,7 Milliarden US-Dollar* (Stand: 30. Juni 2024) verwaltet.

*Einschließlich der Vermögenswerte von Loomis, Sayles Co., LP, und Loomis Sayles Trust Company, LLC (43,8 Milliarden US-Dollar für die Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles Company, L.P.

