Dogwifhat ($WIF) Prognose: Steigt der beliebte Hund im Bullrun auf 10 US-Dollar?

Der Hunde-Memecoin WIF steht spätestens seit Frühjahr 2024 im Fokus vieler Investoren. Mit seinem rasanten Anstieg auf die Marke von 5 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden US-Dollar schaffte es der erst im Januar gestartete Coin, vielen Anlegern schnell hohe Renditen zu bringen. Dabei zeigte sich erneut, dass gerade die Anfangsphase, in der der Coin eine niedrige Marktkapitalisierung hat, die wichtigste Zeit für renditeorientierte und risikobereite Investoren ist.

Aktuelle Kursanalyse

Am 24. Oktober 2024 schwankt der Kurs von Dogwifhat zwischen 2,48 und 2,59 US-Dollar, was eine leichte Aufwärtsbewegung zeigt. Die technischen Indikatoren weisen auf eine bullische Tendenz hin. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 59,37, was weder auf Überkauftheit noch auf Überverkauftheit hindeutet - also eine solide Ausgangslage für potenzielle weitere Kursgewinne.

Chart mit RSI, Quelle: www.tradingview.com

Technisch ist zu beachten, dass $WIF derzeit über seinem 50-Tages-Durchschnitt von 1,999 US-Dollar liegt. Dies könnte darauf hinweisen, dass der Kurs auf längere Sicht in einem Aufwärtstrend ist. Die nächste wichtige Widerstandsmarke liegt bei 2,59 US-Dollar, und sollte diese nachhaltig durchbrochen werden, könnte es rasch in Richtung der 3-Dollar-Marke gehen.

Volatilität und mögliche Kursentwicklungen

Mit einer 30-tägigen Volatilität von 13,61 Prozent ist Dogwifhat zwar nicht der volatilste Krypto auf dem Markt, dennoch ist der Kurs immer wieder größeren Schwankungen unterworfen. In den letzten 30 Tagen gab es 15 "grüne" Tage, was ebenfalls auf eine überwiegend positive Entwicklung hindeutet. Die Volumina an den Börsen sind weiterhin hoch - rund 373 Millionen US-Dollar an täglichem Handelsvolumen zeigen das anduernde Interesse an $WIF.

Eine technische Kursprognose deutet darauf hin, dass $WIF das Potenzial hat, im nächsten Monat bis auf 8,21 US-Dollar zu steigen, was einen möglichen Anstieg von über 220 Prozent bedeuten würde.

Analyse von CoinCodex mit technischen Werten, Quelle: https://www.cryptopolitan.com/dogwifhat-price-prediction/

Dieser Anstieg könnte vor allem durch die allgemeine Stimmung am Markt sowie durch das Interesse von "Whales" getrieben werden, die weiterhin große Positionen in $WIF halten. Wie schon oft gesehen, haben diese Market Maker einen enormen Einfluss auf die Kurse.

Widerstands- und Unterstützungszonen

Der aktuelle Widerstand liegt bei etwa 2,59 US-Dollar, und sollte dieser durchbrochen werden, könnte sich die nächste größere Hürde bei 3 US-Dollar befinden. Nach unten hin hat sich eine solide Unterstützungszone bei 2,41 US-Dollar gebildet, die bisher mehreren Rücksetzern standgehalten hat. Solange der Kurs über dieser Marke bleibt, stehen die Chancen gut, dass Dogwifhat seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann.

Ein Rückgang unter 2,41 US-Dollar könnte jedoch bedeuten, dass der Kurs kurzfristig weiter fällt. In einem solchen Fall könnten wir einen Test der 2-Dollar-Marke sehen. Derzeit scheint dies jedoch weniger wahrscheinlich, da der allgemeine Trend positiv bleibt und die Marktstimmung für $WIF bullisch ist.

Prognose: Wann könnte $WIF 10 US-Dollar erreichen?

Die große Frage bleibt: Kann Dogwifhat die 10-Dollar-Marke knacken? Aus technischer Sicht wäre dies ein großer Schritt, doch durchaus möglich, wenn der nächste große Krypto-Bullrun einsetzt. Einige Analysten gehen davon aus, dass $WIF bis Ende 2024 einen neuen Höchststand erreichen könnte, der deutlich über den bisherigen 4,85 US-Dollar liegt. Kurzfristige Kursziele zwischen 3 und 4 US-Dollar sind realistisch, wobei das langfristige Ziel von 10 US-Dollar in greifbarer Nähe sein könnte, wenn der Markt weiterhin bullish bleibt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.