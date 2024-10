Ethereum-Indikator zeigt eine gefährliche Situation an!

Der Kryptomarkt scheint sich heute schon wieder im Aufwind. Aber offenbar nicht für die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum ($ETH). Während der Bitcoin sich bereits wieder daran macht, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen, hat Ethereum seinen Aufwärtstrend erst frisch gebrochen!

Auch der EMA 200, den viele Kryptowährungen wie der Bitcoin oder auch Solana schon seit Langem hinter sich gelassen haben, scheint er für Ether in den letzten Monaten eine unüberwindbare Hürde zu sein. Nun zeigt auch noch ein wichtiger Indikator ein Verkaufssignal an! Könnte Ethereum im schlimmsten Fall ein Crash bevorstehen?

(Der EMA 200 scheint in Ethereum derzeit eine unüberwindbare Hürde zu bilden - Quelle: Tradingview.com)

MACD schaltet auf ein Verkaufssignal um!

Nicht nur der EMA 200 scheint für Ethereum und seine Investoren derzeit ein fieser Gegner zu sein. Auch der im Kryptomarkt sehr treffsichere MACD zeigt seit heute ein Verkaufssignal an! Damit könnte die Luft in Ethereum für die Bullen tatsächlich dünn werden.

Ohnehin zeigte der Chart in den letzten Wochen wenig Positives. Doch immer, wenn die Situation etwas Hoffnung zeigte, wurde diese sogleich wieder zunichtegemacht. So wurde auch der kleine Aufwärtstrend praktisch sofort, nachdem er etabliert wurde, direkt wieder gebrochen.

(Der Kurs von Ethereum hat seinen kleinen Aufwärtstrend gebrochen und auch der MACD zeigt jetzt ein Verkaufssignal - Quelle: Tradingview.com)

Allerdings gibt es dennoch zwei Trostpunkte, die die eher düstere Situation in Ethereum ein wenig aufhellen. Einerseits ist das der große Aufwärtstrend. Obwohl der Kleine bereits gebrochen wurde, ist dieser nämlich noch intakt. Zudem erzielen auch die Ethereum-ETFs immer öfter Zuflüsse. Zwar noch nicht in dem Maße, dass sie dem Bitcoin-Spot-ETFs Konkurrenz machen könnten, aber immerhin laufen sie deutlich besser als in den Monaten davor.

Diese 2 Faktoren könnten einen Crash in Ethereum tatsächlich noch abwenden. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass Ether in den nächsten Wochen zu den großen Gewinnern gehört. Unter den Layer-2-Coins gibt es allerdings einige Alternativen, die derzeit immer weiter steigen.

Das ist der erste Meme-Coin mit eigener Layer-2

Es gibt mittlerweile eine wahre Vielzahl an Layer-2-Coins. Einer der vielversprechendsten am Markt ist derzeit Pepe Unchained ($PEPU). Der Coin hat von seinen Entwicklern nämlich eine unglaublich moderne und effiziente Blockchain spendiert bekommen.

Diese ist als Layer-2 für Ethereum praktisch ein Upgrade zur Ethereum Main Chain. Dabei schafft die $PEPU-Blockchain die Abwicklung von Transaktionen an die 100x so schnell und deutlich günstiger als die Ethereum Chain. Das könnte dem Coin zu einer Kursexplosion verhelfen.

(Die Layer-2 von $PEPU ist deutlich effizienter als Ethereum - pepeunchained.com)

Einer der großen Vorteile von Pepe Unchained ist, dass er durch seine moderne und hochwertige Blockchain ein eigenes Ökosystem begründen könnte. Dafür müssten nur andere Entwickler die Chain für ihre Coins nutzen, was aufgrund ihrer Effizienz naheliegend ist. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb das ICO von Pepe Unchained derzeit explodiert.

Denn schon jetzt wurden von den über 62.000 Anlegern, die die treue Community bilden, über 22,23 Mio. US-Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Damit gehört $PEPU zu den erfolgreichsten ICOs, die es derzeit am Markt gibt. Analysten erwarten, dass der Coin nach seinem Handelsstart an den Kryptobörsen sprunghaft ansteigen könnte. Anleger haben jetzt noch die Möglichkeit, die Token vor der möglichen Kursexplosion günstig zu kaufen, wobei der Preis schon in wenigen Stunden erhöht wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.