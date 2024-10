Pennsylvania beschließt ein neues Bitcoin-Gesetz!

Da der Bitcoin immer mehr Eingang in den Mainstream sowie die Finanzelite findet, gibt es auch immer mehr Gesetze, die ihn betreffen. Besonders in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist die Gesetzgebung allerdings etwas kompliziert. Das liegt daran, dass es bundesweite Gesetze gibt, die über das ganze Staatsgebiet der USA gelten.

Zusätzlich haben allerdings auch die einzelnen Bundesstaaten eine Gesetzgebung. Heute hat der US-Bundesstaat Pennsylvania ein neues Bitcoin-Gesetz auf den Weg gebracht und dieses könnte für die größte Kryptowährung der Welt weitreichende Folgen haben!

Was besagt das neue Bitcoin-Gesetz?

Regulierungen sind im Kryptomarkt meist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sind sie gut, um das Vertrauen von institutionellen Investoren zu gewinnen, sofern sie sich in einem gewissen Rahmen bewegen. Zu viel Regulierung kann dem Markt aber auch stark schaden. Stichwort SEC. Doch der neue Bitcoin Rights Bill (House Bill 2481) könnte eher zur positiven Sorte neuer Gesetzgebung gehören. Denn er sichert Kryptoanleger in vielerlei Hinsicht ab.

JUST IN: Pennsylvania's House passes the "Bitcoin Rights Bill" with bipartisan support, aiming to bring regulatory clarity to digital assets. pic.twitter.com/VCUq9VjB9m - Cointelegraph (@Cointelegraph) October 24, 2024

Im Gegensatz zu vielen Regularien, die einige Regierungen auf den Weg bringen, ist das neue Bitcoin-Gesetz aus Pennsylvania durchaus gut durchdacht. Es sichert Anlegern nämlich das Recht zu, ihre Coins auf selbstverwalteten Wallets zu halten, ohne dass Regulierungsbehörden oder der Staat darin eingreifen dürfen. Zudem darf es Krypto-Nutzern nicht erschwert werden, Waren oder Dienstleistungen mit Bitcoins zu bezahlen.

Das bedeutet zum Beispiel, Zahlungsanbieter dürfen für Zahlungen in Bitcoins keine höheren Gebühren verlangen als für herkömmliche Zahlungsmethoden. Somit verhindert das neue Gesetz also, dass Krypto-Anleger, die mit Bitcoins bezahlen wollen, monetär benachteiligt werden. Abgesehen davon dürfen auf Bitcoin-Zahlungen ebenfalls keine höheren Steuern erhoben werden als für andere Zahlungsarten.

Wozu führt das neue Gesetz?

Das neue Bitcoin-Gesetz aus Pennsylvania gehört ganz eindeutig zu der Sorte Regulierung, die dem Kryptomarkt stark unter die Arme greift. Solche Gesetze sind gut und notwendig, um den Bitcoin und in weiterer Folge auch den gesamten Kryptomarkt noch weiter in den Mainstream und infolgedessen in den Fokus von institutionellen Anlegern zu lenken. Neben dem Bitcoin selbst könnten davon auch eine Menge anderer Coins wie Crypto All-Stars stark profitieren.

