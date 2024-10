Popcat ist nicht zu bremsen! 16 % an einem Tag

Der Kryptomarkt scheint seine kleine Korrektur gerade zu beenden, und wie man am Bitcoin sieht, steht er kurz davor, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen. Während der Bitcoin heute aber mit 2,5 Prozent eher moderate Gewinne erzielt, gibt es einige Coins, die schon wieder explosive Bewegungen zeigen. Einer davon ist $POPCAT.

Der Coin, der auf der Solana-Blockchain basiert, hatte erst vor einigen Wochen erstmals eine Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. US-Dollar erreicht. Mittlerweile steht er bereits bei 1,43 Mrd. US-Dollar und es scheint, als wäre der Coin nicht zu bremsen!

(Allein in den letzten 24 Stunden ist $POPCAT um beinahe 16 Prozent angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Der Kryptomarkt hat viele Trends, aber keinen so starken wie $POPCAT

Derzeit gibt es viele Trends auf dem Kryptomarkt. Der Bitcoin hat einen Aufwärtstrend ebenso wie Solana oder viele andere, vor allem bei den Meme-Coins findet man derzeit eine Menge. Allerdings ist der Aufwärtstrend in $POPCAT derzeit einer der stärksten, die man am gesamten Kryptomarkt findet.

Seinen Ursprung nahm er bereits am 6. September, dem Tag, als praktisch der gesamte Kryptomarkt sein Tief gefunden hat und von dort aus nach oben gelaufen ist. Seit dem Tag hat $POPCAT unglaubliche 240 Prozent Gewinn erzielt, und es sieht so aus, als wäre die Rallye noch lange nicht am Ende.

(Der Aufwärtstrend in $POPCAT ist unglaublich stark und wird sich wahrscheinlich fortsetzen - Quelle: Tradingview.com)

Der Trend in $POPCAT scheint immer mehr Momentum aufzubauen und die Bewegungsäste werden immer größer. Allein in den letzten 24 Stunden konnte der Coin fast 16 Prozent Gewinn erzielen. Positiv kommt auch noch dazu, dass der MACD ein Kaufsignal anzeigt, und zwar ein frisch ausgebildetes!

Da der MACD vor allem in Trendphasen besonders treffsicher ist, könnte damit jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt sein. In Anbetracht der gesamten Situation könnte eine Verdopplung in $POPCAT durchaus realistisch sein. Mehr könnte aufgrund der mittlerweile großen Marktkapitalisierung schwierig werden. Ehrgeizige Anleger finden derzeit aber einige Alternativen mit hervorragenden Renditechancen.

Könnte Crypto All-Stars bald mehr Gewinn erzielen als $POPCAT?

Je größer ein Coin wird, desto unwahrscheinlicher wird eine Vervielfachung des Kurses. Deshalb legen ehrgeizige Anleger, die Gewinne von 1.000 Prozent, 2.000 Prozent oder sogar mehr aus sind, oft den Blick auf kleinere Coins. Ein Beispiel ist derzeit Crypto All-Stars ($STARS).

Der Coin hat laut Analysten aktuell das Potenzial auf x10 bis x25 und das bei relativ geringem Risiko. Der Grund für die überaus bullischen Prognosen liegt jedoch nicht in seiner schon jetzt extrem hohen Nachfrage, sondern im sogenannten MemeVault-Ökosystem.

(Der $STARS-Token erzielt schon jetzt eine unglaublich hohe Nachfrage, aber die ist nicht der Grund für die optimistischen Analystenschätzungen - Quelle: cryptoallstars.io)

Der MemeVault ist ein einzigartiger Staking-Vertrag, der es Anlegern erstmals ermöglicht, verschiedene große Coins am Kryptomarkt in einem einzigen Pool zu staken. Das gibt vor allem Krypto-Walen mit großen diversifizierten Portfolios Vorteile. Da der $STARS-Token dabei das Bindeglied ist, ohne den die Vorteile des MemeVaults nicht genutzt werden können, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Wale bald in Massen und mit hohen Summen in Crypto All-Stars einsteigen könnten und den Kurs des Coins nach oben treiben.

Daher könnte es bald zu einer regelrechten Kursexplosion in $STARS kommen, die $POPCAT bei Weitem übertrifft. Anleger, die das nicht verpassen wollen, sollten sich aber beeilen, denn in wenigen Stunden erhöht der Presale von $STARS seine Preise. Für alle, die noch vor der Preiserhöhung einsteigen, bedeutet das bereits einen ersten Buchgewinn.

