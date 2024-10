Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, und TÜV SÜD, eines der weltweit führenden Prüf- und Zertifizierungsunternehmen und ein "EU Notified Body" (Nr. 0123) für die Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU, haben bekannt gegeben, dass das Quectel EG91-EX LTE Cat 1-Modul mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung für RED-Cybersicherheit versehen wurde. Diese Zertifizierung bestätigt, dass das Modul die in der RED DA festgelegten Anforderungen an die Cybersicherheit erfüllt, und Quectel-Kunden die Gewissheit bietet, dass das Modul über robuste Cybersicherheitsfunktionen verfügt.

Quectel EG91-EX LTE Cat 1 module receives EU RED Cybersecurity Certification (Photo: Business Wire)

"In der heutigen IoT-Umgebung ist die Sicherheit der in IoT-Geräten verwendeten Module von entscheidender Bedeutung. Die EU RED-Zertifizierung ist ein weiterer Schritt, um unseren Kunden zu zeigen, dass wir es mit Sicherheit und Compliance ernst meinen", kommentierte Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Das EG91-EX hat in diesem Fall die Prüfung durch den TÜV SÜD auf der Grundlage der EN 18031-Standards bestanden und wurde erfolgreich für die Anforderungen der RED DA zertifiziert, wobei die RED-Cybersicherheitsanforderungen im Voraus erfüllt wurden, sodass unsere Kunden beim Kauf über Quectel ein beruhigendes Gefühl haben können."

"Im heutigen digitalen Zeitalter ist eine deutliche Zunahme der Umwandlung verschiedener Produkte in intelligente, vernetzte und robotergestützte Einheiten zu beobachten", kommentierte Justin Zhu, Market Head of Cybersecurity Business bei TÜV SÜD. "Gleichzeitig werden die globalen gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Bezug auf Cybersicherheit und Datensicherheit derzeit verschärft. Mit großer Zufriedenheit beobachten wir, wie Quectel, ein herausragender Anbieter von Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), eine Vielzahl von Unternehmen für Endgeräte unterstützt. Auf diese Weise soll die Einführung des IoT-Zeitalters beschleunigt und gleichzeitig die Cybersicherheit der Verbraucher weltweit gewährleistet werden. Die kürzlich erfolgte Erteilung der ersten TÜV SÜD EU-Baumusterprüfbescheinigung für die RED-Cybersicherheit von Kommunikationsmodulen durch TÜV SÜD an Quectel ist ein Beleg für die Pionierarbeit des Unternehmens auf dem Gebiet der Sicherheitstechnologie."

Die Richtlinie über Funkanlagen 2014/53/EU (RED) legt einen Rechtsrahmen für das Inverkehrbringen von Funkanlagen fest und gewährleistet einen einheitlichen Markt für Funkanlagen, indem sie grundlegende Anforderungen an die Sicherheit und Gesundheit, die elektromagnetische Verträglichkeit und die effiziente Nutzung des Funkspektrums festlegt.

Zu den von der RED DA abgedeckten Geräten gehören Geräte, die Funktechnologie für die Kommunikation über das Internet nutzen, wie z. B. Mobiltelefone, Tablets, elektronische Kameras, Telekommunikationsgeräte, IoT-Geräte, die Daten über das Internet übertragen können, Spielzeug und Geräte für die Kinderbetreuung wie Babymonitore, tragbare Geräte wie Smartwatches oder Fitness-Tracker und schließlich vernetzte Industriegeräte.

Das Quectel EG91-EX ist ein LTE Cat 1-Modul, das für M2M- und IoT-Anwendungen optimiert ist. Durch die Nutzung der 3GPP Rel-11 LTE-Technologie bietet es Datenraten von bis zu 10 Mbps für den Downlink und 5 Mbps für den Uplink. Diese Fähigkeiten machen die EG91-Serie zu einer ausgezeichneten Wahl für IoT-Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Vorrang vor Hochgeschwindigkeitsverbindungen haben, und gewährleisten eine zuverlässige Leistung im LTE-Netz.

Sicherheit hat bei der Entwicklung der IoT-Module von Quectel oberste Priorität. Von der Produktarchitektur bis hin zur Firmware- und Softwareentwicklung hält sich Quectel an führende Branchenstandards und bewährte Verfahren, um potenzielle Schwachstellen zu beheben. Das Unternehmen beauftragt unabhängige externe Prüfstellen mit der Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen und integriert robuste Prozesse, einschließlich der Erstellung von SBOMs (Software Bill of Materials), VEX-Dateien (Vulnerability Exploitability eXchange) und der Durchführung gründlicher binärer Firmware-Analysen während des gesamten Softwareentwicklungszyklus.

Weitere Informationen zum EG91-EX finden Sie auf der Quectel- Website

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein kundenzentriertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, die durch einen herausragenden Support und Service unterstützt werden. Mit unserem wachsenden globalen Team von mehr als 5.600 Mitarbeitenden treiben wir Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, GNSS, WLAN- und Bluetooth -Module sowie Antennen und Dienstleistungen voran.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

