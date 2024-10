Die Integration erweitert die Partnerschaft von Infobip mit Oracle und bietet umfassende und Konversationserlebnisse für Oracle Fusion Cloud Responsys Campaign Management-Kunden

Die globale Kommunikationsplattform Infobip, die Mitglied des Oracle PartnerNetwork ist, und das globale Technologieunternehmen Oracle werden bei der Integration der intelligenten Chatbot-Plattform und den Omnichannel-Lösungen von Infobip in Oracle Fusion Cloud Responsys Campaign Management zusammenarbeiten. Die Integration erlaubt Unternehmen und Marken, die Oracle Responsys Campaign Management nutzen, den Verbrauchern attraktive Konversationserlebnisse und KI-gestützte Chatbot-Dienste anzubieten, die die Kundenbindung stärken und den Umsatz steigern.

Da Verbraucher einen engeren Kontakt zu Marken suchen, werden ansprechende Konversationskanäle wie Chat-Apps und RCS immer beliebter. Laut Mobilesquared nutzen weltweit etwa 4,9 Milliarden Business-Messaging-Anwender Rich Messaging, 2,8 Milliarden WhatsApp und 1,5 Milliarden RCS. Um das Potenzial solcher Kanäle zu nutzen, benötigen Unternehmen innovative Dienste wie KI und Chatbots, um ihren Kunden personalisierte Konversationserlebnisse zu bieten.

Unternehmen und Marken, die Oracle Responsys Campaign Management einsetzen, können ab sofort Konversationserlebnisse schaffen und intelligente Chatbots nutzen, um über die in Oracle integrierten Infobip-Kanäle wie Chat-Apps, Social-Media-Messaging oder RCS und dessen Plattform zur Chatbot-Erstellung Interaktionen zu ermöglichen. Die KI- und GenAI-Chatbot-Plattform Answers von Infobip bietet nahtlose Interaktionen während der gesamten Customer Journey und hilft Unternehmen bei der Automatisierung ihrer Kundenbetreuung und ihres Konversationsmarketings, wodurch die Kosten gesenkt werden können. Mit einem beispiellosen Portfolio an Telekommunikationspartnern weltweit sorgen die Omnichannel-Lösungen von Infobip dafür, dass Nachrichten sicher und zuverlässig Kunden rund um den Globus erreichen.

Oracle Responsys Campaign Management ist eine kanalübergreifende Plattform für das Kampagnenmanagement, die erweiterte Analysen in großem Maßstab ermöglicht. So können Unternehmen personalisierte Nachrichten je nach individuellen Interessen und Vorlieben von Kunden und potenziellen Kunden erstellen. Die Plattform befähigt Marken dazu, kontextuell relevante digitale Marketingkampagnen für alle Verbraucher zu entwickeln.

Stephen Streich, Group Vice President bei Oracle Fusion Cloud Marketing, kommentiert: "Oracle stellt führende Lösungen für das Kundenerlebnis bereit, die Unternehmen helfen, Daten auf intelligentere Weise zu nutzen, um die Kundeninteraktionen zu fördern. Jetzt können Anwender von Oracle Responsys Campaign Management die Omnichannel-Lösungen und die intelligente Chatbot-Plattform von Infobip integrieren, um effektive Konversationskampagnen zu erstellen, die die Kundenbindung stärken."

Veselin Vukovic, Vice President of Strategic Partnerships bei Infobip, erklärt: "Infobip ist bereits ein Oracle Independent Software Vendor Partner mit Zugang zur Oracle Integration Cloud. Mit dieser Ergänzung erweitern wir nun unsere Partnerschaft mit dem globalen Softwareunternehmen."

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, den Kunden während des gesamten Kaufprozess zu begleiten. Hier werden auf einer einzigen Plattform Omnichannel-Interaktionen, Nutzerauthentifizierung und ein Kontaktzentrum geboten. Diese Infobip-Lösungen helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu meistern und so Geschäftswachstum zu erzielen und die Kundenbindung zu stärken.

Über Oracle Partner Network

Oracle PartnerNetwork (OPN) ist das Partnerprogramm von Oracle, das Partnern den Übergang zu neuen Technologien erleichtern und bessere Geschäftsergebnisse für Kunden ermöglicht. Im Rahmen des OPN-Programms können Partner über einen oder mehrere Kanäle, die auf den Marktansatz von Oracle abgestimmt sind, mit dem Unternehmen kooperieren: Cloud Build für Partner, die Produkte oder Dienstleistungen bereitstellen, die mit der Oracle Cloud erstellt wurden oder integriert sind; Cloud Sell für Partner, die Oracle Cloud-Technologie weiterverkaufen; Cloud Service für Partner, die Oracle Cloud-Dienste implementieren und verwalten; Industry Healthcare für Partner, die kommerziell erhältliche Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die mit Oracle Cloud- und Oracle Health-Technologien entwickelt wurden; e License Hardware für Partner, die Softwarelizenzen oder Oracle-Hardwareprodukte entwickeln, warten oder verkaufen. Mit OPN-Partnern, die auf neue Art Expertenwissen zu einer Produktfamilie oder einem Dienstleistungsbereich erwerben, können Kunden ihre Geschäftsziele schneller erreichen. Weitere Informationen sind hier erhältlich: http://www.oracle.com/partnernetwork

Handelsmarken

Oracle, Java, MySQL und NetSuite sind eingetragene Handelsmarken der Oracle Corporation. NetSuite hat als erstes neues Unternehmen ein neues Computing-Zeitalter in der neuen Welt eingeläutet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241024489595/de/

Contacts:

Marcelo Nahime

Marcelo.nahime@infobip.com