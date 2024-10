Altium Discover vernetzt die Ökosysteme der Lieferkette und des Vertriebs für Elektronik und beschleunigt die Innovation

Altium, ein weltweit führender Anbieter von Elektronikdesign und Lebenszyklusmanagement, wird auf der kommenden Electronica 2024-Konferenz in München, Deutschland, drei transformative Produktangebote vorstellen. Das Highlight, Altium Discover, soll die wichtigsten Herausforderungen der Branche angehen, indem es ein vertrauensbasiertes, kollaboratives Ökosystem fördert, das Halbleiterhersteller, Distributoren und Produktentwickler auf einer einheitlichen Plattform zusammenbringt.

Altium Discover nutzt die bewährten Cloud-Funktionen von Altium 365, um eine transparente Zusammenarbeit in Echtzeit zu ermöglichen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten in der Elektronik-Lieferkette von der Entdeckung bis zur Produktion vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Die Plattform dient nicht nur der Optimierung der Arbeitsabläufe, sondern sie schafft auch Vertrauen ein entscheidendes Wertversprechen in der heutigen fragmentierten Industrie indem sie Transparenz, sicheres Engagement und Verantwortlichkeit über den gesamten Produktlebenszyklus gewährleistet.

Aufbau eines vernetzten Ökosystems

Da die Halbleiter- und Elektronikindustrie mit fragmentierten Arbeitsabläufen und separaten Lieferketten zu kämpfen hat, bietet Altium Discover eine auf der Cloud und auf Vertrauen basierende Branchenlösung, die eine nahtlose Zusammenarbeit aller Teilnehmer ermöglicht. Halbleiteranbieter, Distributoren und Produktentwickler können Informationen sicher austauschen und in Echtzeit zusammenarbeiten, in dem Wissen, dass ihre Daten und ihr geistiges Eigentum geschützt sind. Diese transparente und sichere Umgebung trägt dazu bei, Unstimmigkeiten in der Lieferkette zu reduzieren, eine schnellere Innovation zu ermöglichen und die Gesamteffizienz zu verbessern.

Persistenter Kontext und transparentes Management digitaler Rechte

Eine der Kernstärken von Altium Discover ist die Fähigkeit, über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg einen durchgehenden Kontext aufrechtzuerhalten und so sicherzustellen, dass Informationen stets zugänglich und rückverfolgbar sind. Diese Transparenz fördert das Vertrauen, indem allen Beteiligten Herstellern, Händlern und Entwicklern klare, aktuelle Daten zur Verfügung gestellt werden, die dazu beitragen, Missverständnisse und Fehlkommunikation zu vermeiden. Darüber hinaus ermöglichen die Tools zur digitalen Rechteverwaltung von Altium Discover einen sicheren Umgang mit geistigem Eigentum und stellen sicher, dass die Beiträge aller Teilnehmer anerkannt und geschützt werden. Dieses Maß an Transparenz und Kontrolle stärkt das Vertrauen in der gesamten Lieferkette und verbessert die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.

Ausrüstung der Beteiligten mit leistungsstarken Tools

Altium Discover stattet Produktentwickler mit leistungsstarken Tools zum Bewerten, Vergleichen und Auswählen von Komponenten aus und beschleunigt so den Übergang vom Design zur Produktion. Halbleiterhersteller erhalten direkten Zugang zu Marktkenntnissen und Ingenieuren, wodurch sie ihre Angebote effektiver anpassen und schnellere Markteinführungsstrategien umsetzen können. Händler profitieren von einer sicheren Design-Win-Registrierung, einer stärkeren Kundenbindung und der Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit vom Konzept bis zur Produktion.

Transformative Digitalisierung und Zusammenarbeit

Was Altium Discover wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, alle Teilnehmer des Ökosystems in Echtzeit auf einer sicheren Plattform zu verbinden. Durch die Überbrückung der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage senkt Altium Discover die Kosten, verbessert die Zusammenarbeit und ermöglicht einen vernetzteren und effizienteren Produktentwicklungsprozess. Discover ist mehr als nur ein Tool, es ist ein branchenweites Ökosystem, das darauf ausgelegt ist, Kreativität zu fördern und Innovationen voranzutreiben.

Neue Lösungen für Produktdesign und Entwicklung

Neben Altium Discover wird Altium auf der Electronica 2024 zwei weitere Lösungen vorstellen: Altium Develop und Altium Lifecycle

Altium Develop ist für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) konzipiert, um Elektronik-, Mechanik- und Softwaredesign in einem einzigen Workflow zu vereinen. Dieser integrierte Ansatz unterstützt simultane Entwicklung, reduziert Entwicklungszyklen und -kosten und fördert gleichzeitig Effizienz und Innovation. Altium Develop wird schlüsselfertige Funktionen für KMUs bereitstellen, die einfach zu nutzen und leicht zu kaufen sind.

ist für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) konzipiert, um Elektronik-, Mechanik- und Softwaredesign in einem einzigen Workflow zu vereinen. Dieser integrierte Ansatz unterstützt simultane Entwicklung, reduziert Entwicklungszyklen und -kosten und fördert gleichzeitig Effizienz und Innovation. Altium Develop wird schlüsselfertige Funktionen für KMUs bereitstellen, die einfach zu nutzen und leicht zu kaufen sind. Altium Lifecycle bietet Unternehmen umfassende Kontrolle über den ganzen Lebenszyklus und gewährleistet präzises Management auf dem gesamten Weg des Produkts. Mit umfassenden Compliance- und Audit-Trail-Funktionen unterstützt Altium Lifecycle Unternehmen dabei, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und eine hohe Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte aufrechtzuerhalten.

Zusammen bilden diese Lösungen ein vollständiges Ökosystem für die Entwicklung elektronischer Produkte, vom schnellen Design und der Fertigung für KMU bis hin zum präzisen Lebenszyklusmanagement für große Unternehmen.

Besuchen Sie Altium auf der Electronica 2024

Besucher der Electronica 2024 sind vom 12. bis 15. November eingeladen, Altiums Stand B1.422 zu besuchen, um aus erster Hand zu erfahren, wie Altium Discover, Altium Develop und Altium Lifecycle die Zukunft des Elektronikdesigns und der Elektronikentwicklung verändern werden. Altium-Experten stehen für Produktvorführungen zur Verfügung und erläutern, wie diese Lösungen Innovationen vorantreiben und Prozesse optimieren können. SVP, Software Digitalization und Präsident Aram Mirkazemi sowie andere wichtige Führungskräfte von Altium werden ebenfalls an der Konferenz teilnehmen und sind offen für Treffen mit anderen Branchenführern.

Über Altium

Altium ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen, das sich auf Elektronikdesignsysteme für PCB-Designer, Ingenieure und Produktentwickler spezialisiert hat. Das zentrale Produkt des Unternehmens, Altium Designer, ist ein führendes Designtool für die Elektronik, und Altium 365 revolutioniert die Zusammenarbeit durch eine einheitliche Cloud-Plattform, die auf Transparenz, Vertrauen und Lebenszyklusmanagement ausgerichtet ist. Die Lösungen von Altium, darunter Octopart und Altium Discover, ermöglichen der Elektronikindustrie, intelligentere und besser vernetzte Geräte zu entwickeln und gleichzeitig Vertrauen und Transparenz in der gesamten Lieferkette aufzubauen.

