Bear Robotics freut sich, den Roboter Carti 100 vorzustellen, eine bahnbrechende Lösung, die die Logistik und den Lagerbetrieb revolutionieren wird. Während die Industrie danach strebt, die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken, stärkt Bear Robotics seine Rolle als globaler Marktführer im Bereich der Lagerautomatisierung. Das Unternehmen hält sich an die höchsten Qualitätsstandards und legt besonderen Wert auf Informationssicherheit, Batteriesicherheit und nahtlose Multi-Roboter-Funktionalität. Mit Carti 100 definiert Bear Robotics die Materialhandhabung neu und ermöglicht es Unternehmen, sich an die sich ständig ändernden Anforderungen moderner Lieferketten anzupassen.

Bear Robotics introduces Carti 100, engineered to significantly enhance efficiency and reduce operational costs in logistics. Built to handle the complex demands of factories and warehouses while supporting up to 220 lbs, it features world-class multi-robot orchestration and integrates advanced capabilities like the Autonomous Control System (ACS). (Photo: Business Wire)