Der Luftfahrtsektor trug 2023 mit einem wirtschaftlichen Beitrag von 137 Milliarden AED (37,3 Milliarden USD) zu 27 Prozent zum BIP Dubais bei, was bis 2030 auf fast ein Drittel des BIP von Dubai ansteigen dürfte. Die Gesamtauswirkungen des Luftfahrtsektors umfassen sowohl seine Kernauswirkungen als auch die katalytische Wirkung des durch den Luftverkehr geförderten Tourismus.

Der Luftfahrtsektor unterstützte 2023 über 630.000 Arbeitsplätze und wird bis 2030 voraussichtlich weitere 185.000 Arbeitsplätze schaffen.

Die katalytische Wirkung des durch den Luftverkehr unterstützten Tourismus trug im Jahr 2023 mit 43 Milliarden AED (11,8 Milliarden USD) zur lokalen Wirtschaft bei, und es wird erwartet, dass sein Beitrag zum BIP bis 2030 um mehr als 40 Prozent steigen wird.

Die Emirates Group und Dubai Airports haben heute eine wirtschaftliche Impaktstudie veröffentlicht, welche die zentrale Rolle des Luftverkehrs für die Wirtschaft Dubais bestätigt. Der Wirtschaftsreport quantifiziert den Beitrag des Luftverkehrs sowie seine positive Entwicklung auf der Grundlage von Prognosen zum wirtschaftlichen Wachstum und Anstieg der Passagierzahlen.

Die vom globalen Forschungsunternehmen Oxford Economics erstellte Studie umfasst eine Bewertung der vom Luftfahrtsektor erzeugten direkten wirtschaftlichen Aktivität; der durch die Lieferkette des Sektors erzeugten, indirekten Aktivität sowie der durch den lohnfinanzierten Konsum der lokalen Luftfahrtbeschäftigten unterstützten induzierten Aktivität. Die Studie bewertet auch die Wirkung von Ausgaben im Tourismus, die durch den Luftverkehr in Dubai ermöglicht werden.

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive, Emirates Airline Group, sowie Chairman of Dubai Airports: "Unter der Leitung von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum ist der Luftfahrtsektor Dubais seit jeher eine tragende Säule der wirtschaftlichen Wachstumsstrategie unserer Stadt, und er wird auch weiterhin eine Schlüsselrolle in der D33-Wirtschaftsagenda einnehmen."

"Unterstützt durch eine gute Luftverkehrsanbindung hat Dubai eine herausragende Präsenz auf der globalen Bühne für Handel, Investitionen und Tourismus und ist ein führender Akteur in der Luftfahrt und Logistik. Unsere ehrgeizigen Pläne für den Flughafen Dubai World Central Al Maktoum International und unsere laufenden Investitionen in die Kapazitätserweiterung am Dubai International Airport werden weitere wirtschaftliche Chancen ermöglichen, indem sie die prognostizierte Nachfrage nach Luftverkehr unterstützen. Unsere Wachstumspläne werden noch mehr qualifizierte Arbeitsplätze schaffen und auch zur Förderung von Innovationen beitragen, da wir mit führenden Technologiepartnern zusammenarbeiten, um künftige Lösungen zu entwickeln, die das Reiseerlebnis verbessern und den Betrieb effizienter und sicherer machen", so Scheich Ahmed weiter.

Beitrag des Luftfahrtsektors zur Wirtschaft Dubais

Im Jahr 2023 hat der Luftfahrtsektor Dubais, bestehend aus der Emirates Group, den Dubai Airports (einschließlich der Flughäfen Dubai International und Dubai World Central Al Maktoum) sowie anderen Unternehmen des Luftfahrtsektors¹, schätzungsweise 137 Milliarden AED (37,3 Milliarden USD) an Bruttowertschöpfung² (BWS) erwirtschaftet, was 27 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von Dubai entspricht. Darin enthalten sind Kernauswirkungen auf die Wirtschaft in Höhe von 94 Milliarden AED sowie 43 Milliarden AED als Katalysatoreffekt durch den durch die Luftfahrt unterstützen Tourismus. Diese Zahlen werden den Prognosen zufolge stetig steigen. Die durch Emirates und Dubai Airports geförderten Luftverkehrs-Aktivitäten sollen bis 2030 mit 196 Milliarden AED oder zu 32 Prozent zum vorhergesagten BIP von Dubai beitragen (auf der Grundlage von 2023 Preisen).

Auf die Luftfahrt entfielen insgesamt 631.000 Arbeitsplätze in Dubai, was im Jahr 2023 einem von fünf Arbeitsplätzen im Emirat entspricht. Bis zum Jahr 2030 sollen weitere 185.000 luftfahrtbezogene Jobs geschaffen werden, so dass die Gesamtzahl der vom Luftfahrtsektor in Dubai unterstützten Arbeitsplätze voraussichtlich auf 816.000 ansteigen wird.

Ein früherer Wirtschaftsbericht, der 2014 von Oxford Economics veröffentlicht wurde, kam zu dem Ergebnis, dass der Luftfahrtsektor 27 Prozent zum BIP Dubais beiträgt und 417.000 Arbeitsplätze schafft. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass der Anteil am BIP Dubais zwar stabil geblieben ist, die Bruttowertschöpfung aber gestiegen ist. Die aktuellen Zahlen spiegeln das schnellere Wachstum in anderen Sektoren sowie die Diversifizierung der Wirtschaft im Allgemeinen in den letzten zehn Jahren wider.

Dubais wichtige Investitionen zur Zukunftssicherung seines Luftfahrtsektors zeigen sich in den laufenden Großinvestitionen zur Erweiterung der Kapazität und des Betriebs am Dubai International Airport, zusätzlich zum neu geplanten Flughafen Dubai World Central Al

Maktoum International. Der neue 128 Milliarden AED teure Flughafen wird fünfmal so groß sein wie Dubai International und die erste Bauphase soll in zehn Jahren abgeschlossen sein. Nach seiner Fertigstellung wird Dubai World Central Al Maktoum International über 400 Flugzeugpositionen verfügen und jährlich 260 Millionen Passagiere abfertigen können. Die Erweiterung von Dubai World Central Al Maktoum International ist in den wichtigsten Ergebnissen der Studie3 nicht enthalten, es wird jedoch erwartet, dass das Bauprojekt im Jahr 2030 schätzungsweise 6,1 Milliarden AED zum BIP Dubais beitragen und 132.000 Jobs schaffen wird. Der neue Airport und die umliegende Infrastruktur werden einen Beitrag zu Dubais Wirtschaftsagenda D33 leisten, die darauf abzielt, den Handel und den Tourismus des Emirats zu stärken. Die D33-Pläne zielen auch darauf ab, Dubai zu einer der am stärksten vernetzten Städte zu machen, indem weitere 400 Städte zu ausländischen Handelspartnern gemacht werden und Dubai zu einem der fünf wichtigsten Logistikdrehkreuze der Welt wird.

Luftfahrt und Tourismus in Dubai

Der Luftverkehr ist auch treibende Kraft hinter dem Wachstum des internationalen Tourismus in Dubai. Als eines der meistbesuchten Reiseziele der Welt blieben Besucher im Jahr 2023 durchschnittlich 3,8 Nächte4 und gaben durchschnittlich 4.300 AED4 für Hotels, Restaurants, Attraktionen und Einkäufe aus. Dem Bericht zufolge gaben internationale Dubai-Besucher im vergangenen Jahr schätzungsweise 66 Milliarden AED aus. Schätzungen zufolge haben die durch Luftverkehr geförderten Tourismusausgaben insgesamt 43 Milliarden AED an Bruttowertschöpfung beigetragen, oder 8,5 Prozent von Dubais BIP, und 329.000 Arbeitsplätze unterstützt. Über die Hälfte der Bruttowertschöpfung, 23 Milliarden AED, wurde von Passagieren erwirtschaftet, die mit Emirates nach Dubai geflogen sind. Es wird erwartet, dass der Tourismus nach Dubai in den nächsten sechs Jahren erheblich wachsen wird, wobei die durch den Flugverkehr unterstützten Tourismusausgaben eine Bruttowertschöpfung von 63 Milliarden AED, und entsprechend zehn Prozent des prognostizierten BIP Dubais, und einen von acht Arbeitsplätzen in Dubai schaffen werden.

Der vollständige Oxford Economics-Bericht "The Economic Impact of Aviation in Dubai" kann unter folgendem Link abgerufen werden.

1Zu den anderen Luftfahrtunternehmen gehören flydubai, Dubai Duty Free, Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP), Dubai Police, Dubai Customs, Dubai Immigration, Dubai Air Navigation Services, Dubai Civil Aviation Authority, General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA) und Dubai Aviation City Corporation.

2Die Bruttowertschöpfung ist definiert als die Summe aus Arbeitnehmerentgelt und Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Sie entspricht auch den Einnahmen abzüglich der Kosten für eingekaufte Waren und Dienstleistungen, die zur Erzielung dieser Einnahmen verwendet wurden. Über alle Unternehmen einer Volkswirtschaft summiert und nach geringen Anpassungen für Steuern und Subventionen entspricht die BWS dem BIP.

3Die im April 2024 angekündigte Al Maktoum Airport-Erweiterung ist in der Wirkungsprognose nicht enthalten. Die DWC-Erweiterung würde 2030 schätzungsweise 6,1 Milliarden AED an BWS zur Wirtschaft beitragen, was 1,0 Prozent des prognostizierten BIP von Dubai entspricht, und 132.000 Arbeitsplätze schaffen, was 3,7 Prozent der Beschäftigung in Dubai in diesem Jahr entspricht.

4Basierend auf dem Dubai Tourism 2023 Performance Report

Als größte internationale Fluggesellschaft der Welt verbindet Emirates Menschen, Orte und Volkswirtschaften auf sechs Kontinenten. Mit insgesamt 63 wöchentlichen Nonstopflügen ab Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg bietet Emirates Urlaubs- und Geschäftsreisenden sowie Passagieren, die Freunde oder Verwandte besuchen, wichtige Verbindungen von Deutschland nach Dubai und darüber hinaus über sein internationales Drehkreuz am Dubai International Airport. Das globale Streckennetz umfasst über 140 Ziele in 80 Ländern. An Bord der modernen Airbus A380- und Boeing 777-Flotte bietet Emirates in allen Klassen seinen Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service, die Gastlichkeit der internationalen Kabinenbesatzung sowie ein Unterhaltungsprogramm mit bis zu 6.500 On-Demand-Kanälen. Emirates-Flüge können online auf emirates.de, telefonisch unter +49 69 945 19 20 00, über die Emirates App sowie im Reisebüro gebucht werden. Die Frachtdivision Emirates SkyCargo ist eine der größten Frachtfluggesellschaften und transportiert Waren auf Linien-, Ad-hoc- und Charterflügen weltweit. Mit dem Direktreiseveranstalter Emirates Holidays bietet die Fluggesellschaft seit 2019 im deutschen Markt einen Pauschalreisen-Spezialisten für die Vereinigten Arabischen Emirate und beliebte Urlaubsziele in Asien sowie im Indischen Ozean. Über die deutsche Website und das deutschsprachige Servicecenter unter +49 69 945 19 923 können attraktive Premium-Pauschalreisen direkt gebucht werden. Die Emirates Group ist sich ihrer Verantwortung für die Erhaltung natürlichen Ressourcen bewusst und hat sich verpflichtet, die Umweltauswirkungen aller Geschäftsbereiche im Einklang mit ihrer Umweltstrategie zu minimieren. Das Engagement im Umweltschutz konzentriert sich auf die drei Bereiche Emissionsreduzierung, verantwortungsbewusster Konsum sowie die Erhaltung wildlebender Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume.

