Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen erfreulichen Aufschwung. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 1,7 Prozent auf 6,04 Euro, wobei das Tageshoch bei 6,08 Euro lag. Trotz dieser positiven Entwicklung liegt der aktuelle Kurs immer noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,98 Euro, das am 18. April 2024 erreicht wurde. Die Diskrepanz von etwa 24 Prozent zum Höchststand verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen für den Medienkonzern.

Analysten optimistisch für zukünftige Entwicklung

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,236 Euro je Aktie, was eine erhebliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,050 Euro darstellt. Zudem erwarten Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,04 Euro je Aktie. Diese positiven Prognosen spiegeln sich auch im durchschnittlichen Kursziel von 7,70 Euro wider, was auf ein beträchtliches Wachstumspotenzial hindeutet. Die nächsten Quartalszahlen, die für den 14. November 2024 erwartet werden, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

