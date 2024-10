Die BP-Aktie verzeichnete am Dienstag eine leichte Erholung an der Londoner Börse. Im Tagesverlauf stieg der Kurs um 1,6 Prozent auf 4,09 GBP, nachdem das Papier in den vergangenen Wochen unter Druck geraten war. Trotz der positiven Tendenz notiert die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 5,47 GBP, das Ende Oktober 2023 erreicht wurde.

Analysten bleiben optimistisch

Experten sehen weiterhin Potenzial für die BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5,43 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent entspricht. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividende von 0,310 USD erwartet, was die Attraktivität des Titels für Anleger erhöhen könnte. Die Quartalszahlen für das dritte Quartal 2024 werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

