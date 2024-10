So stark beeinflussen Krypto-Lobbyisten die US-Wahl in diesem Jahr

Die Politik spielte immer große Rolle für den Kryptomarkt, nun scheint sich das Blatt zu wenden. Denn in diesem Jahr gibt es einige auf Kryptowährungen bezogene PACs (Political Action Committees), welche enorme Spendengeld für die Unterstützung ihrer Kandidaten eingenommen und Einfluss ausgeübt haben. Erfahren Sie jetzt alle näheren Details im folgenden Beitrag!

Vorwürfe gegenüber zu starker Einflussnahme von kryptofreundlichen PACs werden lauter

Zu den kryptofreundlichen PACs zählt unter anderem Fairshake PAC, welches mehr als 200 Mio. USD an Spenden in diesem Jahr erzielte. Mit diesen Mitteln werden Kandidaten gefördert, welche sich für Kryptowährungen und eine starke Regierung einsetzen. Das Komitee unterstützt dabei sowohl kryptofreundliche Kandidaten der Demokraten als auch der Republikaner.

Einer der größten Unterstützer ist unter anderem Ripple, welches 25 Mio. USD gespendet hat. Ebenfalls dazu gehören die Winklevoss-Zwillinge, die Betreiber der Kryptobörse Gemini, mit 5 Mio. USD, die CEX Coinbase mit 23,5 Mio. USD, der Risikokapitalgeber Andreessen Horowitz mit 11 Mio. USD und die Börse Kraken mit 1 Mio. USD.

Nun hat sich allerdings Summer Lee, eine Repräsentantin aus Pennsylvania, kritisch über die Engagements der kryptofreundlichen PACs geäußert. Ihrer Meinung nach hätten diese Werbespots finanziert, welche einige Kandidaten dämonisieren, obwohl es nicht einmal Gründe gewesen wären, die mit digitalen Assets etwas zu tun hätten.

Mithilfe der Spenden würden laut Lee die letzten Gesetzesgeber zum Schweigen gebracht werden, welche sie zur Rechenschaft ziehen. Dabei verwies sie auf Krankenschwester Cori Bush aus Missouri und den Schuldirektoren Jamaal Bowman aus New York.

Für den Sturz dieser beiden Abgeordneten sollen mehr als 3 Mio. USD ausgegeben worden sein, welche zur Folge hatten, dass die beiden ihre Vorwahlen in diesem Jahr verloren haben. Bei diesen beiden hätte es sich ihrer Ansicht nach zudem um einige der wichtigsten Stimmen gehandelt.

Die Krypto-PACs würden es laut ihr auf die Ottonormalbürger abgesehen haben, welche sie beseitigen wollen, damit die "großen Spieler" die Macht erhalten. Zudem verwies sie darauf, dass es solche normalen Leute nicht mit den 134 Mio. USD aufnehmen können, welche in diesem Jahr dafür ausgegeben wurden.

Dennoch erachtet es Lee auch als wichtig, dass die Industrie ein Mitspracherecht hat. Allerdings dürfte dies ihrer Ansicht nach nicht größer als das der breiteren Bevölkerung sein, was sie in diesem Falle befürchtet. Die Vertreter der PACs sehen sich hingegen eher als Aufklärer, deswegen wollen sie ein wichtiger Teil des Wahlkampfes werden.

Fusion aus Blockchains und Politik macht sich vielseitig bemerkbar

Mittlerweile gibt es immer mehr Schnittstellen zwischen der Politik und der Kryptoindustrie. So hat das Wahlkampfthema auch der dezentralen Vorhersageplattform von Polymarket zu einer großen Bekanntheit verholfen. Dennoch gibt es seit Neustem auch Vorwürfe aufgrund von Betrug, wobei es sich dem Anschein nach nur um einen französischen Investor gehandelt hat.

Zudem engagiert sich die Familie Trump immer stärker im Kryptobereich. Nachdem zuerst verschiedene NFT-Kollektionen erstellt wurde, fand in den letzten Wochen des Launch des Presales der eigenen DeFi-Plattform mit dem Namen World Liberty Financial statt.

Außerdem hat er seine Unterstützung für die Industrie zugesagt. Besonders hervorzuheben ist das geplante kryptofreundliche Gesetz in Zusammenarbeit mit dem Bitcoin-Magazine-Geschäftsführer David Bailey und die Absetzung von Gary Gensler. Zudem erwarten einige Kryptoexperten, dass unter Trump viel eher und schneller Krypto-ETFs genehmigt werden.

Allerdings ist auch Kamala Harris immer stärker in Zugzwang geraten und hat nun geäußert, dass sie Innovationen wie die Blockchain-Technologie fördern wolle. Allerdings haben ihre Wahlchancen laut den Umfrageplattformen deutlich abgenommen. Inwiefern es sich bei beiden nur um leere Wahlkampfversprechen gehandelt hat, wird sich noch zeigen müssen.

Bemerkenswert sind auch die Entwicklung im Memecoin-Sektor, welcher in diesem Jahr eine besonders hohe Aufmerksamkeit erlangt hat. Nicht wenige Token des neu entstandenen PolitiFi-Sektor sind mehr als eine Million Prozent gestiegen, sodass es einen wahren Boom gab.

Die meisten PolitiFi-Memecoins wurden für Donald Trump und sein Motto MAGA (Make America Great Again) erschaffen, wobei einige von ihnen auch Spenden in Form von AirDrops an den Ex-Präsidenten gezahlt haben. Auch mit Annäherung an die US-Wahl haben sie wieder ein wachsendes Interesse und hohe Kursanstiege verzeichnet.

So konnte innerhalb der vergangenen 30 Tage Fight to MAGA 42,3 %, Super Trump 45,5 %, MAGA 79,0 %, Doland Tremp 93,0 % und MAGA Hat 134,3 % steigen. Ebenso nahm das Interesse an den Memecoins zu, die heute laut den Angaben von Coingecko ihre Marktkapitalisierung um 21,8 % auf 75,39 Mrd. USD gesteigert haben.

FreeDum Fighters ist die nächste Generation der PolitiFi-Memecoins

Mit FreeDum Fighters wurde ein besonders vielversprechender neuer PolitiFi-Token gestartet. Denn es ist kein einfallsloser und sinnloser Memecoin, wie bei den meisten anderen in diesem Sektor. Stattdessen hat er die spielerischen Elemente des PolitiFi-Sektors mit seinem AirDrop-System auf die nächste Stufe gebracht.

So können sich die Nutzer bei dem Presale für einen der beiden Kandidaten entscheiden und erhalten bei einem Wahlsieg eine Belohnung als AirDrop. Ebenso hat dies Auswahl einen Einfluss auf die Höhe der Staking-Rendite. So werden für Trump, der auf 74 % der Stimmen kommt, derzeit, 392,72 % und für Harris 1.602,26 % pro Jahr gezahlt.

Das Konzept kann zudem noch auf einige weitere Duelle expandiert werden, wie politische Wahlen in verschiedenen Ländern. Zudem werden von FreeDum Fighters nicht nur die Wähler von einer Partei, sondern beider angesprochen. All dies könnte den $DUM-Coin sogar noch stärker als andere PolitiFi-Coins steigen lassen.

Der Vorverkauf hat bereits mehr als 266.603 USD eingenommen und könnte noch vor der Wahl ausverkauft sein. Derzeit kann er Token mit einer Vielzahl von Kryptowährungen im Presale mit Rabatt erworben werden. Zudem zahlt das Projekt schon jetzt die jeweilige Staking-Rendite der Kandidaten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.