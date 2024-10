Die Mercedes-Benz Group-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg von 1,7 Prozent auf 58,53 Euro an der XETRA-Börse. Dieser Zuwachs erfolgte trotz eines leichten Umsatzrückgangs im vergangenen Quartal. Der Automobilhersteller meldete einen Umsatz von 36,74 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Dennoch zeigten sich Anleger optimistisch, was sich in einem erhöhten Handelsvolumen von über 1,7 Millionen Aktien widerspiegelte.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der aktuellen Herausforderungen bleiben Finanzexperten zuversichtlich für die Zukunft von Mercedes-Benz. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 74,60 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn pro Aktie von 9,49 Euro. Zusätzlich plant das Unternehmen, sein Engagement im Bereich der Elektromobilität zu verstärken, unter anderem durch den Aufbau eines Schnellladenetzes in Japan, was die langfristigen Wachstumsaussichten weiter unterstützen könnte.

