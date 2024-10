Die Aktie des Spielwarenherstellers Hasbro verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursrückgang. Der Aktienkurs fiel um über 5 Prozent auf 66,62 US-Dollar, nachdem das Unternehmen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht hatte. Obwohl Hasbro einen Gewinn von 1,73 US-Dollar pro Aktie erzielte und damit die Analystenschätzungen von 1,28 US-Dollar übertraf, enttäuschte der Umsatzrückgang die Anleger.

Umsatzeinbruch belastet Hasbro

Der Spielzeugriese musste einen Umsatzrückgang von 15 Prozent auf 1,28 Milliarden US-Dollar hinnehmen. Besonders das Kernsegment der Konsumprodukte entwickelte sich mit einem Minus von 10 Prozent schwächer als erwartet. Auch der Bereich Wizards of the Coast und digitale Spiele verzeichnete einen leichten Rückgang. Trotz Kosteneinsparungen und verbesserter Profitabilität in einigen Bereichen scheinen Investoren besorgt über die anhaltenden Herausforderungen im traditionellen Spielwarengeschäft zu sein.

