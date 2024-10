SCALE Nanotech, ein Pionier im Bereich photonischer Nanomembranlösungen, die elektrooptische Mikroelemente und adaptive Optik integrieren, ist stolz darauf, die erfolgreiche Demonstration seiner bahnbrechenden, proprietären GMOD-Technologie (Graphene MODulator) bekannt zu geben, die die Telekommunikation in stark nachgefragten Sektoren wie Drohnen, Avionik/Luftfahrt und Weltraumforschung revolutionieren soll.

GMOD ist ein Graphen-basierter Modulator der nächsten Generation, der einen extrem niedrigen Stromverbrauch, hohe Datenübertragungsraten und verbesserte Signalverarbeitungsfähigkeiten bietet. Diese einzigartige Technologie eignet sich ideal für Anwendungen, die leichte, hocheffiziente Telekommunikationssysteme erfordern, die in anspruchsvollen Umgebungen wie großen Höhen und im Weltraum eingesetzt werden können. Zu den wichtigsten Vorteilen der GMODTechnologie gehören:

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung: GMOD ermöglicht eine ultraschnelle optische Modulation und erleichtert so die Echtzeitkommunikation in autonomen Drohnen und unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs), die sowohl für den kommerziellen als auch für den zivilen Luftfahrtsektor von entscheidender Bedeutung ist.

ermöglicht eine ultraschnelle optische Modulation und erleichtert so die Echtzeitkommunikation in autonomen Drohnen und unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs), die sowohl für den kommerziellen als auch für den zivilen Luftfahrtsektor von entscheidender Bedeutung ist. Geringes Gewicht und kompaktes Design: Durch die Integration von Graphen bleiben GMOD Geräte äußerst kompakt und leicht, wodurch sie sich ideal für Luftfahrtanwendungen eignen, bei denen eine möglichst geringe Nutzlast unerlässlich ist.

Geräte äußerst kompakt und leicht, wodurch sie sich ideal für Luftfahrtanwendungen eignen, bei denen eine möglichst geringe Nutzlast unerlässlich ist. Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen: GMOD wurde so konzipiert, dass es in Umgebungen mit niedrigem Druck und hoher Strahlung, wie sie im Weltraum herrschen, effizient funktioniert. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Satellitenkommunikation und Weltraumforschungsmissionen und gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung zwischen Satelliten und Boden

wurde so konzipiert, dass es in Umgebungen mit niedrigem Druck und hoher Strahlung, wie sie im Weltraum herrschen, effizient funktioniert. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Satellitenkommunikation und Weltraumforschungsmissionen und gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung zwischen Satelliten und Boden Energieeffizienz: Dank seines auf Graphen basierenden Designs kann GMOD Licht modulieren, ohne dabei nennenswerte Wärme zu erzeugen, wodurch der Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Telekommunikationssystemen reduziert wird. Dies ist für längere Einsätze in abgelegenen oder stromarmen Umgebungen wie Raumfahrzeugen und Langstreckendrohnen von entscheidender Bedeutung.

Im Rahmen des Valencia Digital Summit besuchten viele Unternehmensvertreter, Prominente und andere Teilnehmer der Veranstaltung die Räumlichkeiten von SCALE Nanotech in Valencia, um das Potenzial der GMODTechnologie zu erkunden. Während dieser privaten Vorführungen präsentierte SCALE Nanotech funktionsfähige Prototypen seiner Technologie und stieß damit auf großes Interesse in verschiedenen Sektoren.

"Wir freuen uns, GMOD auf den Markt zu bringen und damit die wachsende Nachfrage nach effizienten, leichten und schnellen Telekommunikationssystemen in zukunftsweisenden Sektoren wie der Luft- und Raumfahrt zu bedienen", sagte Santiago Cartamil, CEO von SCALE Nanotech. "Unsere Technologie ist bereit, die heutigen Herausforderungen in fortschrittlichen Telekommunikationssystemen zu meistern, und bietet unübertroffene Leistung und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Branchen."

SCALE Nanotech lädt Industriepartner, darunter auch aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation, ein, die kommerziellen Anwendungsmöglichkeiten der GMODTechnologie zu erkunden. Mit der Fähigkeit von GMOD, die nächste Generation der Telekommunikationsinfrastruktur zu unterstützen, sind die Möglichkeiten für eine verbesserte Kommunikation in autonomen Systemen, Satellitennetzwerken und Luftplattformen grenzenlos.

