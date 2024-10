Xsolla führt in Kambodscha 8 neue lokale Zahlungsmethoden und in Indonesien 12 neue Bezahloptionen ein. So können Spieleentwickler die wachsenden Märkte in Südostasien besser erschließen.

Xsolla, ein globales Videospiel-Commerce-Unternehmen, wird seine Zahlungssysteme in Kambodscha und Indonesien ausbauen und Zugang zu den für diese Regionen typischen Zahlungsmethoden bieten. Damit implementiert Xsolla seine generelle Strategie, die Präsenz in Southeast Asia (SEA) zu stärken und so Spieleentwicklern den Zugang zu diesen schnell wachsenden Märkten zu erleichtern.

In Kambodscha wird Xsolla acht neue Zahlungsmethoden einführen, wie zum Beispiel Internetbanking und digitale Wallets, was den Präferenzen von kambodschanischen Nutzern entspricht. Diese strategische Expansion deckt bis zu 90 des Bezahlmarktes ab, sodass fast alle dortigen Spieler mit der jeweils bevorzugten Methode bezahlen können. Zum Beispiel hält Bakong KHQR, ein QR-Code-basiertes System, 45 Marktanteil und Acleda Bank-Konten 15 %. Das Land durchläuft derzeit eine digitale Transformation, weshalb der Anteil von digitalen Bezahlvorgängen um 28,7 angestiegen ist. Die Lösungen umfassen Wing Money, Pi Pay und andere. So können Spieleentwickler fast 2 Millionen Gamer in Kambodscha erreichen. Dank einer reibungslosen Bezahlung werden die Umsätze voraussichtlich steigen.

In Indonesien wird Xsolla mehrere neue Zahlungssysteme einführen, damit Spieleentwickler diesen schnell wachsenden Markt mit 185 Millionen Gamern bei einer Gesamtbevölkerung von 275 Millionen Menschen erschließen können. Fast 80 der Einwohner von Indonesien haben kein Bankkonto oder unzureichenden Zugang zu Bankdienstleistungen. Da 80 der Bevölkerung über ein Smartphone verfügen, sind sogenannte Alternative Payment Methods (APMs) in Indonesien die bevorzugte Option. Durch die Integration dieser APMs kann Xsolla bis zu 90 des Marktes abdecken. Dies umfasst E-Wallets, die 39 Marktanteil haben, Banküberweisungen mit 27 %, Karten mit 17 und Cash mit 11 %. Populäre Plattformen wie ShopeePay, Jenius und Akulaku gehören zu den neuen Zahlungsoptionen, was indonesischen Gamern die Transaktionen erleichtert und für Spieleentwickler den Zugang zu einem der global am schnellsten wachsenden digitalen Märkte erleichtert.

"Es ist unsere Mission, Spieleentwickler beim Zugang zu neuen Märkten zu unterstützen. Indem wir in Kambodscha und Indonesien auf den örtlichen Bedarf zugeschnittene Zahlungsmethoden einführen, stellen wir unseren Partnern die Tools bereit, die sie benötigen, um in diesen dynamisch wachsenden Gaming-Märkten erfolgreich zu sein. Mit dieser Expansion unterstützen wir Entwickler global und helfen ihnen bei der Überwindung von Hindernissen, die durch Zahlungssysteme bedingt sind," sagte Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla.

Der Gaming-Markt in Kambodscha wird Prognosen zufolge bis 2027 auf $75,21 Millionen anwachsen, wobei 2023 mobile Spiele 66 des Umsatzes ausmachten. In Indonesien eröffnet die digitale Transformation Spieleentwicklern gute Chancen. Lokale Zahlungslösungen vermeiden Störungen und erhöhen den Anteil von erfolgreichen Transaktionen.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Videospiel-Commerce-Unternehmen mit einem robusten und leistungsstarken Satz an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -herausgebern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu starten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel besteht das Ziel von Xsolla darin, die systemimmanente Komplexität des globalen Vertriebs und Marketings sowie der Monetarisierung zu bewältigen, um unseren Partnern zu helfen, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsatz zu erzielen und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen eingetragenen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien. Darüber hinaus unterhält es Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt führende Gaming-Partner wie Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und andere.

