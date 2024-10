Hamburg (ots) -Aus den zehn Titeln der Longlist hat die Jury des NDR Sachbuchpreises drei für die Shortlist ausgewählt:- Sebastian Conrad: Die Königin. Nofretetes globale Karriere.- Kerstin Hoppenhaus: Die Salze der Erde. Was drei chemische Elemente mit Kolonialismus, Klima und Welternährung zu tun haben.- Steffen Mau: Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt.Der Siegertitel wird am Donnerstag, 7. November, bekanntgegeben. Der NDR Sachbuchpreis wird im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung gemeinsam mit dem LifeScienceXplained auf dem Sartorius-Campus in Göttingen vergeben. NDR Kultur überträgt die Veranstaltung ab 19.00 Uhr live im Radio, sie ist zudem im Livestream auf ndr.de/ndrsachbuchpreis zu sehen.Bereits zum 16. Mal zeichnet der Norddeutsche Rundfunk das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch des Jahres aus. Das Kulturprogramm des NDR hat den mit 15.000 Euro dotierten Preis 2009 ins Leben gerufen, heute zählt er zu den bedeutendsten dieses Genres im deutschsprachigen Raum.Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige Jury. Wichtigste Kriterien für die Auszeichnung mit dem NDR Sachbuchpreis: Das Werk widmet sich zukunftsrelevanten Themen, stellt komplexe Zusammenhänge und Themen für ein breites Publikum verständlich dar, eröffnet neue Perspektiven und regt die Lust am Diskurs an.Das Göttinger Life-Science-Unternehmen Sartorius vergibt bereits zum vierten Mal den mit 15.000 Euro dotierten LifeScienceXplained und zeichnet Kommunikatorinnen und Kommunikatoren aus, die einem breiten Publikum die Lebenswissenschaften und die aus ihnen hervorgehenden neuen medizinischen Möglichkeiten auf besonders verständliche, innovative und kreative Weise näherbringen und erklären.Der Göttinger Literaturherbst bildet erneut den Rahmen für die Verleihung. 1992 gegründet, ist der Göttinger Literaturherbst das älteste durchgehend veranstaltete Literaturfestival in Deutschland. Bis zu 25.000 Gäste freuen sich jedes Jahr auf inspirierende Begegnungen mit Autorinnen und Autoren aus aller Welt.Weitere Informationen gibt es online unter www.ndr.de/ndrsachbuchpreis sowie unter www.sartorius.com/lsx.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5894657