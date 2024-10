Die Delivery Hero Aktie verzeichnet weiterhin beeindruckende Zuwächse. Gestern konnte das Wertpapier des Online-Essenslieferdienstes einen Anstieg von 4,58% verbuchen und war damit der Spitzenreiter im MDAX. Auch heute setzt sich der positive Trend fort, mit einem Kursanstieg von 2,21% auf 41,63 Euro. Diese Entwicklung unterstreicht die anhaltende Dynamik der Aktie, die in den letzten 30 Tagen um beachtliche 14,57% zulegen konnte.

Technische Analyse deutet auf Bodenbildung hin

Analysten sehen in der jüngsten Kursentwicklung Anzeichen einer großen Bodenbildung, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Nach dem Allzeithoch von 145,40 Euro im Januar 2021 hatte die Aktie eine längere Schwächephase durchlaufen. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier nun 64,15% über seinem 52-Wochen-Tief, was das wiedergewonnene Vertrauen der Anleger in [...]

Hier weiterlesen