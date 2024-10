Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen deutlichen Kursanstieg im frühen Handel. Mit einem Plus von rund 1,5 Prozent auf 28,10 Euro gehörte sie zu den stärksten Titeln im DAX. Dieser Aufschwung folgte auf die Veröffentlichung überraschend positiver Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US. Die amerikanische Mobilfunktochter konnte im dritten Quartal nicht nur mehr Neukunden gewinnen als erwartet, sondern erhöhte auch ihre Prognose für das Gesamtjahr.

Positive Bewertung durch Ratingagentur

Zusätzlichen Auftrieb erhielt die Telekom-Aktie durch eine verbesserte Einschätzung der Ratingagentur Moody's. Diese hob den Ausblick von "stabil" auf "positiv" an und bestätigte das Rating mit "Baa1". Als Begründung nannte Moody's die Erwartung einer anhaltend starken Performance der Deutschen Telekom in Deutschland und den USA für die kommenden Jahre. Dies stütze den robusten Cashflow und die soliden Kreditparameter des Unternehmens.

