Space Technology: AST SpaceMobile wird einer der Hauptauftragnehmer der US-Regierung

AST SpaceMobile ist das erste und bislang einzige Unternehmen, das ein weltraumgestütztes zellulares Breitbandnetzwerk aufbaut, welches direkt über jedes handelsübliche Smartphone zugänglich ist. AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS, WKN: A3CL8W) ist das erste und bislang einzige Unternehmen, das ein weltraumgestütztes zellulares Breitbandnetzwerk aufbaut, welches direkt über jedes handelsübliche Smartphone zugänglich ist. Dabei soll die neue Technologie sowohl für kommerzielle wie auch für staatliche Anwendungen nutzbar sein. Diese technologische Offenheit ist attraktiv. AST SpaceMobile wurde deshalb von der Space Development Agency (SDA) als einer der Hauptauftragnehmer der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ausgewählt. Konkret wurde AST SpaceMobile für eine Other-Transaction-Vereinbarung ausgewählt. Damit hat AST SpaceMobile die Möglichkeit, sich um anstehende Prototyp-Demonstrationsprojekte im Rahmen des Hybrid Acquisition for Proliferated Low-earth Orbit-Programms zu bewerben. Bei diesem sogenannten HALO-Programm handelt es sich um eine strategische Initiative, die darauf abzielt, die Entwicklung und den Einsatz von fortschrittlichen Weltraumtechnologien zu beschleunigen. Mit dem Programm will die SDA einerseits den Wettbewerb fördern und andererseits Innovationen vorantreiben. Dies geschieht vor allem mit Blick auf das Verteidigungsministerium, dem schnell modernste Technologien und Fähigkeiten zur Verfügung gestellt werden sollen. AST SpaceMobile könnte schon bald Hauptauftragnehmer für bestimmte Prototyp-Aufträge werden Dass AST SpaceMobile von der SDA ausgewählt wurde, ist kein Zufall. Die Entscheidung spiegelt einerseits die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Entwicklung von weltraumgestützten Technologien wider. Da AST SpaceMobile seine Forschung und Produkte klar auf die Mission der SDA ausrichtet, lag die Auswahl durch die SDA ebenfalls nahe. Nun hat AST SpaceMobile die Möglichkeit, sich als Hauptauftragnehmer direkt für bestimmte Prototyp-Aufträge zu bewerben. Sobald der erste Auftrag erteilt wird, hat AST SpaceMobile die Chance, die Anwendbarkeit und Skalierbarkeit seiner Technologie für verschiedene Regierungsanwendungen zu demonstrieren. Die Technologie von AST SpaceMobile ist an dieser Stelle einzigartig, denn sie basiert auf über 3.450 erteilten und angemeldeten Patenten und ermöglicht es den Satelliten, sowohl Kommunikations- wie auch Nicht-Kommunikationsanwendungen zu bedienen. Sie stellt damit die größten kommerziellen Phased-Arrays dar, die jemals in einer niedrigen Erdumlaufbahn eingesetzt wurden. Damit bietet diese Technologie ihren Anwendern einzigartige Fähigkeiten sowohl in Bezug auf die Abdeckung wie auch auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie stellt damit eine wahre Dual-Use-Technologie dar, die der US-Regierung eine Vielzahl von Anwendungsfällen ermöglicht. "Dieser erste Vertrag bestätigt unser Engagement für die Entwicklung innovativer Lösungen für die nationalen Sicherheitsanforderungen im Weltraum", freute sich Chris Ivory, der Chief Commercial Officer und Leiter der Government Business Unit von AST SpaceMobile. "Unsere weltraumgestützte zellulare Breitbandtechnologie hat das Potential, die erklärte Mission von SDA auf den Ebenen Transport, Tracking und Boden auf sichere und zuverlässige Weise zu verbessern."

