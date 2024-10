The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.10.2024ISIN NameUS05459X1028 AXFOOD AB UNSP.ADR/0,5US04522KAE64 AIIB 21/24XS2073593274 YUZHOU GROUP HLDGS 19/24AU3CB0248318 AUSGRID FIN. 2024AU3FN0038881 AUSGRID FIN. 2024FLRAU3FN0051272 BK QUEENSLD 19/24 FLR MTNFR0128071067 FRANKREICH 23/24 ZODE000DFK0R31 DZ BANK IS.A1755DE000SHFM626 SCHLW-H.SCHATZ.18/24 A1XS1130913558 SOC. OF LLOYDS 14/24XS1900750107 PROCTER GAMBLE 18/24DE000A11QJZ6 BREMEN LSA 196DE000SHFM436 SCHLW-H.SCHATZ.14/24 A2US172967MT50 CITIGROUP 20/24 FLRUS097023BH74 BOEING CO. 2024XS0108039776 TRAFFORD CENT.F.00/33 A2US95000U2H53 WELLS FARGO 19/25 FLR MTNXS1121908211 TATA MOTORS 14/24CH0238315664 CREDIT AGR. 14-24MTN