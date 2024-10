Die Aldeyra Therapeutics Aktie zeigt sich in jüngster Zeit stabil mit leichten Schwankungen. Am 25. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 4,954 EUR, was einem geringfügigen Rückgang von 0,32% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Bewegung verzeichnete das Wertpapier im vergangenen Monat ein Plus von 2,69%. Bemerkenswert ist die starke Performance im Jahresvergleich mit einem beeindruckenden Zuwachs von 230,27%.

Fokus auf innovative Therapien

Aldeyra Therapeutics konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung bahnbrechender Medikamente für immunvermittelte und seltene Erkrankungen. Das Unternehmen treibt seine klinischen Studien voran, insbesondere für den vielversprechenden Wirkstoffkandidaten Reproxalap zur Behandlung von Erkrankungen des trockenen Auges. Anleger beobachten gespannt die Fortschritte in den laufenden Phase-III-Studien, die das Potenzial haben, die Marktposition von Aldeyra [...]

