14. Juli 2025 Positive Rückmeldung zum Antrag beim US-Verteidigungsministerium Einreichung eines Whitepapers für Förderung in Höhe von bis zu 76,3 Millionen US-Dollar EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass es über das Defense Industrial Base Consortium (DIBC) vom US-Verteidigungsministerium (Department of Defense DoD) positives Feedback zu seinem Whitepaper-Antrag auf Fördermittel für die Errichtung einer EcoGraf HFfree®-Reinigungsanlage in den USA erhalten hat. Mit dem Whitepaper werden Fördermittel in Höhe von bis zu 76,3 Millionen US-Dollar für die Entwicklung einer modernen Graphit- und Anodenproduktionsanlage mit einer Jahreskapazität von 20.000 bis 25.000 Tonnen unter Verwendung der von EcoGraf patentierten HFfree®-Reinigungstechnologie beantragt.[1] Der Vorschlag des Whitepapers wurde gemäß Titel III "Erweiterung der inländischen Produktionskapazitäten und -fähigkeiten" des Defense Production Act eingereicht. Die Einreichung des Unternehmens beim DIBC erfolgte gemäß der öffentlichen Bekanntmachung 24-01-091. Das Unternehmen legte in seiner Einreichung dar, dass die US-Anlage ihren Naturgraphit aus dem Epanko-Projekt beziehen und den Flockengraphit zunächst in seiner "wertschöpfenden" Midstream-Mechanical-Shaping-Anlage in Tansania verarbeiten wird, bevor der ungereinigte sphärische Graphit in die US-Anlage exportiert wird. Nach der Einreichung des Whitepapers: Das Unternehmen erhielt ein "Unterstützungsschreiben" von einem führenden Batteriehersteller in den USA, in dem dieser die Einreichung des Antrags auf Finanzierung beim Verteidigungsministerium befürwortete und unterstützte. [2]

Der US-Präsident verkündete eine Durchführungsverordnung zur Steigerung der inländischen Produktion kritischer Rohstoffe, um die Souveränität des Landes zu stärken. Diese am 20. März 2025 unterzeichnete Verordnung konzentriert sich auf die Förderung von Investitionen zur Verbesserung der inländischen Versorgung mit kritischen Mineralien.

Es wurden erfolgreiche Betriebskampagnen durch die Produktqualifizierungsanlage (PQF) durchgeführt. Die PQF wird gemeinsam durch das 48,9 Millionen AUD schwere Critical Minerals Development Program der australischen Commonwealth-Regierung finanziert, das die australische Verarbeitungsfähigkeit für Batteriemineralien unterstützt. Das Unternehmen hat vom DIBC positives Feedback erhalten, dass der Vorschlag nach einer technischen Bewertung die Anforderungen "erfüllt" hat und weiterhin für eine zukünftige Fördermittelvergabe in Betracht gezogen wird.[3] Dieses positive Feedback bestätigt die nachgelagerte Entwicklungsstrategie des Unternehmens, in Tansania mit kostengünstiger grüner Energie aus Wasserkraft ungereinigten sphärischen Graphit zu produzieren und mit seiner in den USA patentierten EcoGraf HFfree®-Technologie Reinigungsanlagen in den wichtigsten Batterieproduktionszentren in Europa, Nordamerika und Asien zu errichten. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden. Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören: • Epanko Graphitmine in Tansania; • Mechanische Formgebungsanlage in Tansania; • EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und • EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält eine Abbildung. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 3 Eine "Met"-Bewertung ("erfüllt") für ein Whitepaper, das zu diesem Zeitpunkt nicht für eine Auszeichnung ausgewählt wurde, bedeutet, dass das Whitepaper für 36 Monate für die Vergabe in Frage kommt, abhängig vom Bedarf des Verteidigungsministeriums an der Lösung und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln. 2 ASX-Meldung vom 6. Februar 2025 [1] ASX-Meldung vom 19. September 2023



