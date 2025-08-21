EQS-News: EcoGraf Limited
/ Schlagwort(e): Marktbericht
21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2186720 21.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|0,190
|0,200
|11:26
|0,191
|0,198
|11:07
EQS-News: EcoGraf Limited
/ Schlagwort(e): Marktbericht
21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2186720 21.08.2025 CET/CEST
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:33
|EQS-News: EcoGraf Limited: Aktuelle Nachrichten August
|EQS-News: EcoGraf Limited
/ Schlagwort(e): Marktbericht
EcoGraf Aktuelle Nachrichten August
21.08.2025 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt...
► Artikel lesen
|Mo
|EQS-News: EcoGraf Limited: EcoGraf HFfree® erhält erstes australisches Patent
|EQS-News: EcoGraf Limited
/ Schlagwort(e): Patent
EcoGraf HFfree® erhält erstes australisches Patent
18.08.2025 / 12:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der...
► Artikel lesen
|Mo
|EcoGraf Granted 20-Year Australian Patent For HFfree Purification Technology
|Mo
|Hot Stocks: Andean Silver, HyTerra, EcoGraf
|Mo
|ECOGRAF LIMITED: EcoGraf HFfree 1st Australian Patent Granted
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ECOGRAF LIMITED
|0,199
|+7,01 %