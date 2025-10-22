EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Umsiedlungsaktionsplan für Epanko fertiggestellt



22.10.2025

Umsiedlungsaktionsplan für Epanko fertiggestellt Fertigstellung folgt auf wichtige Gemeinschaftsarbeitsprogramme EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder "das Unternehmen") (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass der aktualisierte Umsiedlungsaktionsplan (RAP) für sein Epanko-Graphitprojekt (Epanko oder das Projekt) in Tansania fertiggestellt wurde. Der RAP wird nun dem Bezirksrat von Ulanga und anderen zuständigen Regierungsbehörden vorgelegt. Dies ist der Höhepunkt der Arbeit der vergangenen zwei Jahre zur Umsiedlung der Gemeinde Epanko, einschließlich der Neubewertung aller Vermögenswerte der vom Projekt betroffenen Haushalte, der umfassenden Einbindung der lokalen Gemeinde und der Interessengruppen sowie der wichtigen Beiträge unabhängiger technischer Experten im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses zur Fremdfinanzierung. Wichtigste Highlights Erreichen eines wichtigen Meilensteins, der vor der Fremdfinanzierung erforderlich war

Der RAP wurde in Übereinstimmung mit den Performance Standards der International Finance Corporation (IFC) und den Äquatorprinzipien erstellt

Abschluss der Landvermessung sowie der Vermögens- und sozioökonomischen Erhebungen für alle vom Projekt betroffenen Personen (PAPs)

Die Umsetzung des RAP umfasst die Entwicklung eines Umsiedlungsgebiets und umfangreiche Programme zur Wiederherstellung der Lebensgrundlagen

Die Kostenschätzungen entsprechen den aktualisierten Gesamtkapitalkosten für 20231 Überblick Mit der Fertigstellung des RAP-Berichts ist die Planungsphase des RAP abgeschlossen, die Umsetzung hat bereits begonnen. Die Registrierung der PAPs bei der National Identification Authority (NIDA) ist im Gange. Dies ist eine Voraussetzung für die Eröffnung von Bankkonten für die Zahlung der Entschädigungen. Der Aktionsplan dient als übergeordnetes Dokument des Unternehmens zur Steuerung der Landzugangs- und Umsiedlungsplanung für das Projekt und enthält einen umfassenden Plan zur Bewältigung der physischen und wirtschaftlichen Umsiedlung von Haushalten. Der aktuelle Plan baut auf dem RAP auf, der 2017 fertiggestellt und bewertet wurde, aber aufgrund der sich zu diesem Zeitpunkt ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen nicht umgesetzt werden konnte. Der Inhalt des RAP wird nun den betroffenen Gemeinden und Interessengruppen offengelegt, wobei dem Bezirksrat von Ulanga und dem Regionalrat von Morogoro Kopien zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Zusätzlich zur Vorlage bei den Bezirks- und Regionalbehörden werden Kopien des RAP an wichtige nationale Regierungsstellen weitergeleitet, darunter das Ministerium für Bodenschätze, den Chief Government Valuer, den National Environment Management Council (NEMC) und das Ministerium für Land, Wohnungswesen und Siedlungsentwicklung. Über die Sitzungen der bestehenden Arbeitsgruppe für Umsiedlungen (RWG) steht das Unternehmen weiterhin in ständigem Kontakt mit der Gemeinde Epanko. Die RWG wurde im August 2023 aus von der Gemeinde und der Bezirksregierung nominierten Mitgliedern neu gegründet, um einen klaren Kommunikations- und Entscheidungsweg für die Planung und anschließende Umsetzung des RAP zu schaffen. Derzeit werden Beauftragte für die Verbindung zu den Gemeinden ernannt, deren Aufgabe es sein wird, die reibungslose Durchführung aller Phasen des RAP zu unterstützen und als wichtige Schnittstelle zwischen dem RAP-Umsetzungsteam und den Gemeinden zu fungieren. All dies wird vom RAP-Manager des Unternehmens überwacht, der vor Ort tätig ist und über umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung von RAPs für Bergbau- und Infrastrukturprojekte in ganz Tansania verfügt. Während der Planungsphase wählte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit den lokalen Interessengruppen das Gebiet Mbera-Kitonga und Epanko B für die Entwicklung des Umsiedlungsstandorts aus, einschließlich des Baus von Umsiedlungshäusern und kommunaler Infrastruktur. Dieses Gebiet wurde von der Gemeinde Epanko bevorzugt, da es den vom Projekt betroffenen Haushalten ermöglicht, innerhalb der größeren Gemeinde Epanko zu bleiben und gleichzeitig in der Nähe der Bezirkshauptstadt Mahenge zu wohnen und Zugang zu fruchtbarem Ackerland zu haben. Zu dem neuen Umsiedlungsdorf gehören Ersatzhäuser für alle betroffenen Haushalte, die sich für eine Sachleistung als Entschädigung entschieden haben, sowie eine neue Grundschule, eine Gesundheitseinrichtung und eine Kirche. Um den betroffenen Haushalten bei der Umstellung zu helfen, wird das Unternehmen umfangreiche Programme zur Wiederherstellung der Lebensgrundlagen durchführen, um sicherzustellen, dass die bestehenden Einkommensquellen im Umsiedlungsdorf wiederhergestellt werden können, und die Gemeinde mit Schulungen und entsprechender Ausrüstung für neue Einkommensaktivitäten stärken, mit dem Ziel, die Einkommensquellen der Gemeinde zu diversifizieren. Managing Director Andrew Spinks erklärte: "Die Neubewertung der Vermögenswerte der Gemeinde und die Erstellung des aktualisierten Epanko-RAP waren in den vergangenen zwei Jahren ein wichtiger Schwerpunkt für das Team und bilden eine der wichtigsten Aktivitäten für die Projektfinanzierung. Das Unternehmen dankt der Gemeinde Epanko sowie den Bezirks- und Regionalregierungen als wichtige Stakeholder des Projekts für ihre starke Unterstützung und ihr Engagement während des gesamten Prozesses, ohne die dies nicht möglich gewesen wäre. Die Fertigstellung des RAP-Berichts ist ein wichtiger Meilenstein und das Ergebnis einer großartigen Teamleistung." Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Anmerkung 1. Siehe Meldung vom 28. April 2023 "Vorentwicklungsprogramm von Epanko liefert herausragende Ergebnisse" Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Mitteilung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" klassifiziert und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von den hier dargestellten oder implizit beschriebenen abweichen. Das Unternehmen gibt keine Gewähr dafür, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erreicht werden. Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören: • Epanko Graphitmine in Tansania; • Mechanische Formgebungsanlage in Tansania; • EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und • EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält zahlreiche Fotos. 