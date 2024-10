Nach einer dreitägigen Verlustserie hat der Dax am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen und moderat zugelegt. Zwischenzeitlich kletterte der Index sogar bis auf 19.555 Punkte, konnte das hohe Niveau aber nicht halten. An der wichtigen 61,8%-Fibo drehte er nach unten und beendete den Handelstag schließlich mit einem Plus von 65 Punkten (0,34%) bei 19.443 Zählern. Damit ...

