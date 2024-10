Johannesburg, 25. Oktober 2024: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - begrüßt die gestrige Veröffentlichung der endgültigen Bestimmungen für Abschnitt 45X des Inflation Reduction Act (IRA) durch das US-Finanzministerium am 24. Oktober 2024. Wir gehen davon aus, dass diese Vorschriften unseren US-PGM-Betrieben in Montana zugutekommen werden.

Im August 2022 verabschiedete der US-Kongress das IRA, um die inländische Produktion von qualifizierten Komponenten für saubere Energie zu fördern. Das US-Finanzministerium führte Abschnitt 45X (S 45X) des IRA im Jahr 2023 ein, der eine 10 %ige Gutschrift für die vorgezogene Produktion (Advance Manufacturing Production credit, AMP credit) für die Herstellung von Produkten vorschlug, die kritische Mineralien enthalten (Palladium und Platin gelten als kritische Mineralien).

Im Dezember 2023 wurden zusätzliche Leitlinien vorgelegt, die die Kosten für die Gewinnung kritischer Minerale (Primärbergbau) von den Kosten ausschlossen, die für die 10 %ige AMP-Gutschrift in Frage kommen, so dass der Endveredler kritischer Minerale den Großteil der AMP-Gutschrift beanspruchen kann, was zu einem wesentlich geringeren Nutzen für die Branche führt. Durch die Nichtberücksichtigung der Gewinnungskosten in den vorgeschlagenen S 45X-Gutschriften ist der größte Teil der Kosten, die den US-amerikanischen PGM-Betrieben entstehen, nicht förderfähig, was zu einem geringen finanziellen Vorteil oder einer geringen Unterstützung für die Betriebe führt.

Dieses Versäumnis veranlasste die Gruppe, umfangreiche schriftliche Eingaben zu den vorgeschlagenen Verordnungen einzureichen und sich beim Kongress und der Regierung für Änderungen der vorgeschlagenen Verordnungen einzusetzen, um die Einbeziehung der mit der Gewinnung, der Aufbereitung, dem Recycling und der Veredelung kritischer Mineralien verbundenen Kosten zu ermöglichen.

Erfreulicherweise scheinen die gestern veröffentlichten endgültigen IRA- und S 45X-Verordnungen die von der Gruppe vorgeschlagenen Änderungen übernommen zu haben, so dass bei der Beantragung der AMP-Gutschrift für die Produktion kritischer Mineralien neben den Verarbeitungs- und Raffinierungskosten auch die Gewinnungskosten berücksichtigt werden können.

Obwohl wir die endgültigen S 45X-Bestimmungen zusammen mit unseren Steuerberatern noch gründlich prüfen, scheinen diese Änderungen sehr günstig zu sein und dürften den US-amerikanischen PGM-Betrieben in Montana beträchtliche Erleichterungen verschaffen, die ihre weitere Geschäftstätigkeit und langfristige Nachhaltigkeit unterstützen.

CEO Neal Froneman kommentierte die Ankündigung des US-Finanzministeriums wie folgt: "Wir begrüßen die vom US-Finanzministerium vorgenommenen Änderungen an den S 45x-Vorschriften und freuen uns über die Weitsicht und die Bereitschaft, unsere Branche und unsere Tätigkeit zu verstehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine solche proaktive und unterstützende Gesetzgebung echte Vorteile für den Bergbau und die Verarbeitung kritischer Mineralien in den USA bringen wird. Dies wird die künftige Nachhaltigkeit und das Wachstum der regionalen Wertschöpfungskette für kritische Mineralien auf verantwortungsvolle Weise sicherstellen.

Die endgültige Freigabe von S 45X ist für unsere Gruppe von besonderer Bedeutung. Durch die Bereitstellung wesentlicher finanzieller Unterstützung für unsere US-amerikanischen PGM-Aktivitäten, die wir durch Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen stabilisieren wollen, werden wir in der Lage sein, die langfristige Rentabilität dieser strategischen Vermögenswerte zu sichern.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen zu diversifizieren und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft zu erhöhen, indem sie ihr Engagement in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit ausbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

