Köln (ots) -Cegid, ein führender europäischer Anbieter von Cloud-basierten Business-Management-Lösungen, stellt sein neues Set intelligenter Agenten vor. Nach erheblichen Investitionen in den HR-Markt und Übernahmen von Unternehmen wie Talentsoft, Digitalrecruiters und zuletzt KMB Labs, präsentiert Cegid mit Cegid HR ein umfassendes Angebot, das die Stärken und Funktionalitäten aller bisherigen Cegid-Lösungen vereint. Durch die Zusammenführung dieser Angebote und die Vereinheitlichung der Benutzeroberflächen zielt Cegid HR auf die Optimierung der Prozesse in den Bereichen Rekrutierung, Talent- und Kompetenzmanagement ab. Dies bietet den Kunden von Cegid eine nahtlosere Benutzererfahrung und eine strukturiertere Datenanalyse und -verarbeitung, wobei das Potenzial der künstlichen Intelligenz voll ausgeschöpft wird.Innerhalb der Cegid HR Suite ist Cegid Pulse das neue Set intelligenter Agenten von Cegid, das den Alltag der Nutzer der Talentlösungen konkret verändern wird. Es bietet HR-Fachleuten eine neue Arbeitsweise durch Interaktionen in natürlicher Sprache und nutzt die immense Leistungsfähigkeit der generativen KI, um das menschliche Potenzial und die strategische Wirkung des Personalbereichs im Unternehmen zu steigern."Unser Ziel bei Cegid ist es, das menschliche Potenzial und die strategische Wirkung der Personalabteilungen auf das Unternehmen zu erhöhen, während wir mit Unterstützung der KI eine flexiblere Verwaltung, fundiertere Entscheidungen und effizientere Prozesse ermöglichen. Heute präsentieren wir unsere ersten konkreten Anwendungsfälle für das Talentmanagement in Unternehmen. Mit unserer neuen Cegid HR Suite, die Cegid Pulse integriert, wird der Personalchef zu einem aktiven Teil der Unternehmensstrategie und steigert den Einfluss der HR-Programme auf die Unternehmensleistung. Dies ist nur der Beginn einer neuen Ära voller unendlichen Möglichkeiten und vielen weiteren Anwendungsfällen in der Zukunft", schließt Hervé Solus, Leiter der Business Unit Talent bei Cegid.