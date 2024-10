Vaduz (ots) -Regierungsrätin Dominique Hasler nutzte ihren Besuch in den USA auch für einen Kurzaufenthalt in New York. Der Besuch stand im Zeichen des Tages der Vereinten Nationen, welcher jährlich am 24. Oktober, dem Tag der offiziellen Gründung der UNO, gefeiert wird. An diesem Tag trat 1945 die UNO-Charta in Kraft, deren Ziele und Grundsätze bis heute nicht an Relevanz verloren haben.Auf Einladung der Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd sprach sie am Tag der Vereinten Nationen bei der offenen Debatte des UNO-Sicherheitsrates zur Frauen, Frieden und Sicherheit (WPS) Agenda, im Rahmen der Schweizer Präsidentschaft des Sicherheitsrates im Monat Oktober. Die Schweiz ist zum ersten Mal Mitglied im Sicherheitsrat (2023 und 2024), die erste Präsidentschaft hatte sie im Monat Mai 2023 inne. Die WPS-Agenda zählt zu den langjährigen Prioritäten Liechtensteins. In ihrer Rede thematisierte Regierungsrätin Hasler insbesondere die wichtige Rolle von Frauen in der Konfliktprävention und Friedensbildung. Sie folgte zudem einer Einladung der UNO-Sonderbeauftragten für konfliktbezogene sexuelle Gewalt Pramila Patten, deren Mandat das 15-jährige Jubiläum feierte. Mit der luxemburgischen Verteidigungsministerin Yuriko Backes diskutierte sie am Rand der Sicherheitsrats-Debatte Herausforderungen für die Sicherheitspolitik in Europa.Regierungsrätin Hasler empfing ausserdem die Aussenpolitische Kommission des Landtags, welche diese Woche der Ständigen Vertretung in New York einen Besuch abstattet, zu einem Mittagessen in der liechtensteinischen Residenz. Dabei wurden weltpolitische Entwicklungen und Liechtensteins aussenpolitische Prioritäten diskutiert. Aussenministerin Hasler bedankte sich bei der Aussenpolitischen Kommission Liechtensteins für ihren Besuch der Ständigen Vertretung in New York und ihre damit verbundene Unterstützung in der aussenpolitischen Arbeit für Liechtenstein.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportStephan Jäger, GeneralsekretärT +423 236 76 83stephan.jaeger@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100925219