Was Anleger über die Steuer auf Kapitalerträge wissen müssen Im Januar 2025 wird die Vorabpauschale für Investmentfonds viele Anlegerinnen und Anleger wieder überraschen - und das, obwohl sie bereits seit 2018 Bestandteil der Investmentsteuer in Deutschland ist! Die Berechnung der Vorabpauschale basiert allerdings auf dem sogenannten Basiszins, der in der Vergangenheit oft im negativen Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...