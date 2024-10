Nach zuletzt eher negativen Schlagzeilen in der Kreuzfahrt-Sparte gibt es nun positive Neuigkeiten bei TUI: Die Mein Schiff Relax, das erste Schiff der neuen InTUItion-Klasse von TUI Cruises, hat die Sea Trials erfolgreich bestanden. Die TUI-Aktie gewinnt am letzten Handelstag erneut dazu. Ein echter Meilenstein: Am 9. April 2025 In Málaga wird die "Mein Schiff Relax" feierlich getauft. Die erste offizielle Reise startet bereits am 16. März. Bis dahin wird das erste Schiff der neuen TUItion-Klasse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...