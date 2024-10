Manor AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

Manor Kunstpreis 2025: der*die Gewinner*in für St. Gallen steht fest!



Basel, 25. Oktober 2024 - Die Liste ist nun komplett: Die Jury hat sich beraten und marce norbert hörler zum*zur Gewinner*in des Manor Kunstpreises für den Kanton St. Gallen ernannt! Er*sie schliesst sich damit den fünf anderen preisgekrönten Künstler*innen der aufstrebenden Schweizer Kunstszene an, die ihre Werke dank dieses Preises im Jahr 2025 ausstellen können: Sarah Benslimane, Lorenza Longhi, Noemi Pfister, Cassidy Toner und Andrin Winteler.

Seit über 40 Jahren zeichnet der Manor Kunstpreis vielversprechende Künstler*innen mit hohem Potential in 12 Kantonen auf zweijährige Weise aus. Nach der Bekanntgabe der fünf Preisträger*innen im Juni dieses Jahres wurde nun der*die sechste Preisträger*in enthüllt: marce norbert hörler.

marce norbert hörler, geboren 1989, ist Künstler*in, Performer*in und Poet*in, der*die zwischen Appenzell und Berlin lebt. Seine*ihre Arbeit zeichnet sich durch verschiedene Disziplinen wie Performance, Gesang und Sprache aus, die in raumgreifenden Installationen miteinander verbunden werden. In marce norbert hörlers Schaffen spielen Poesie, Düfte und Stoffe eine zentrale Rolle. Es basiert auf umfangreichen linguistischen Recherchen, poetischem Schreiben und Material- und Duftexperimenten.

marce norbert hörler hat einen Master (MA) in Art Praxis am Dutch Art Institute, ArtEZ University of the Arts in Arnhem (NL), einen Bachelor (BA) in Fine Arts am Institut Art Gender Natur der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW in Basel absolviert, nachdem er*sie Kunstgeschichte und historisch-vergleichende Linguistik an der Universität Zürich studiert hat.

2024 hat marce norbert hörler einen Atelieraufenthalt an der Textile and Design Alliance (TaDA) in Arbon und 2023 am Kunstzentrum Rupert in Vilnius, Litauen erhalten.

https://marrrrrc.com/

Herzlichen Glückwunsch an marce norbert hörler!

Die vorherige Medienmitteilung, in der die fünf anderen Preisträger*innen vorgestellt werden, ist hier zu lesen: (9+) Artikel: Manor Kunstpreis 2025: Neue Talente ausgezeichnet! - myNews Manor

>>Hier geht es zur Medienmitteilung online und PDF<<

1Ein Engagement für die junge Schweizer Kunstszene

Der Manor Kunstpreis, der 2022 sein 40-jähriges Jubiläum feierte, ist einer der wichtigsten Preise zur Förderung der zeitgenössischen Kunst in der Schweiz. Er wurde 1982 von Philippe Nordmann mit dem Ziel ins Leben gerufen, jungen Schweizer Künstlern eine Plattform zu bieten. Der Preis wird jedes Jahr von einer Fachjury abwechselnd in den folgenden Städten verliehen: Aarau, Basel, Biel, Chur, Genf, Lausanne, Luzern (für die Zentralschweiz), Lugano, Schaffhausen, Sion, St. Gallen und Winterthur. Ein Blick auf die Liste der Preisträger zeigt, dass der Manor Kunstpreis für eine ganze Reihe von Künstlern den Startschuss für eine internationale Karriere gegeben hat.

https://www.manor.ch/fr/u/kunstpreis

Als grösste Warenhausgruppe der Schweiz hat Manor das Ziel, ihre Kund*innen mit einem Omnichannel und 360 Grad Erlebnis zu begeistern - sowohl physisch in den Warenhäusern wie auch Online und mit der Manor App.

Bei Manor Food liefern bereits heute ca. 700 lokale Produzent*innen im Rahmen des Manor Nachhaltigkeitsprogramms «Lokal» u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5'000 lokalen Produkten, damit die Landwirte und lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet.

www.manor.ch

