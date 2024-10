Die Münchener Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, steht derzeit unter Druck an der Börse. Nach einer beeindruckenden Kursrallye in den vergangenen zwei Jahren, bei der die Aktie um etwa 80 Prozent zulegen konnte, zeichnet sich nun eine Trendwende ab. Der Grund dafür liegt in den jüngsten Quartalsergebnissen, die die Erwartungen des Marktes nicht erfüllen konnten. Besonders die hohe Anzahl schwerer Stürme im dritten Quartal hat die Gewinnprognosen deutlich verfehlt und zu einer Neubewertung durch Analysten geführt.

Analysten senken Einschätzung

Als Reaktion auf diese Entwicklung haben einige Finanzexperten ihre Empfehlungen für die Münchener Rück-Aktie angepasst. So wurde das Papier von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft, wobei das Kursziel bei 525 Euro belassen wurde. Diese Einschätzung basiert auf der Annahme, dass das Aufwärtspotenzial der Aktie nach der starken Performance der letzten Jahre begrenzt ist. Im Handel zeigten sich bereits die Auswirkungen dieser Neueinschätzung, mit einem Kursverlust von über einem Prozent. Trotz der aktuellen Schwächephase bleibt die Münchener Rück-Aktie mit einem Jahresplus von mehr als 25 Prozent weiterhin einer der stärksten Werte im DAX.

