Welche Tech-Ereignisse den Kryptomarkt nächste Woche beeinflussen werden!

Die kommende Woche könnte wieder heiß werden, am Aktien- wie auch am Kryptomarkt. Die Investoren richten ihr Augenmerk auf die Quartalsberichte der großen Tech-Unternehmen, wobei 3 besonders wichtig sein werden: Meta, Microsoft und Alphabet (Google). Diese Berichte könnten aufgrund makroökonomischer Zusammenhänge neben dem Aktienmarkt auch den Kryptomarkt beeinflussen, da Anleger auf mögliche Veränderungen im Marktumfeld und im Verbraucherverhalten achten.

Meta Platforms: Wachstum, Werbung und KI

Meta wird am Mittwoch, dem 30. Oktober, nach Börsenschluss seine Ergebnisse veröffentlichen.

Historische Daten inkl. EPS von Meta, Quelle: https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/META/earnings/

Analysten erwarten einen Umsatzanstieg von etwa 17,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, mit prognostizierten Einnahmen von rund 40,3 Milliarden Dollar und einem erwarteten Gewinn pro Aktie von etwa 5,23 Dollar. Diese Zahlen deuten auf ein langsameres Umsatzwachstum als in den Vorquartalen hin. Trotzdem bleibt die Nachfrage nach Metas Werbedienstleistungen stabil, unterstützt durch eine starke Erholung der Anzeigenpreise und einen weiteren Zuwachs im Bereich künstlicher Intelligenz, insbesondere im Werbe-Targeting und der Benutzerinteraktion. Investitionen in die hauseigene KI-Plattform Llama und Meta's Metaverse-Initiativen könnten die Marktstimmung beeinflussen, insbesondere wenn diese in den kommenden Jahren die Umsatzbasis erweitern?.

Microsoft: Cloud- und KI-Boom

Microsoft wird seine Zahlen ebenfalls am 30. Oktober nach Marktschluss veröffentlichen. Das Unternehmen erwartet ein solides Umsatzwachstum, besonders im Cloud-Segment (Azure), das von einem Boom bei KI-Anwendungen profitiert. Analysten prognostizieren Umsätze von rund 61,9 Milliarden Dollar, was ein Plus von etwa 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt, und einen Gewinn pro Aktie von etwa 2,83 Dollar.

Microsoft EPS Daten waren im Q2 bei 2,95 US-Dollar, Quelle: https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/MSFT/earnings/

Diese Erwartungen sind stark durch den fortgesetzten Fokus auf KI und Cloud-Dienste geprägt, die auch für Anleger im Kryptobereich relevant sein könnten. Sollten die Zahlen von Microsoft die Erwartungen übertreffen, könnte dies Optimismus im Markt auslösen und so auch auf Kryptowährungen abstrahlen?.

Alphabet (Google): Werbeerlöse und KI-Initiativen

Alphabet wird am 29.10.2024 seine Quartalszahlen veröffentlichen, wobei Analysten ein Umsatzwachstum auf rund 85,27 Milliarden Dollar erwarten. Dies entspricht einem Anstieg um etwa 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr, getrieben durch starke Einnahmen in den Bereichen Suche und YouTube-Werbung sowie durch erhebliche Fortschritte im KI-Bereich.

Preisaussichten für Alphabet sind gemischt, Quelle: https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/GOOG/forecast/

Die Erträge im Cloud-Bereich und die potenzielle Reduktion der Betriebskosten könnten für Anleger attraktiv sein, zumal die KI-Investitionen von Alphabet in Suchalgorithmen und die YouTube-Plattform eine stärkere Position im digitalen Werbemarkt versprechen. Je nach Ergebnis könnten die Erwartungen an Alphabet auch eine Signalwirkung für den Kryptomarkt haben, da sich institutionelle Investoren und Großanleger nach alternativen Märkten umsehen?.

Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Die Ergebnisse dieser Tech-Giganten sind für Krypto-Investoren aus mehreren Gründen bedeutend. Zum einen könnte ein starkes Quartalsergebnis vor allem institutionelle Anleger dazu motivieren, risikoreichere Anlagen, einschließlich Kryptowährungen, in Betracht zu ziehen. Andererseits könnten enttäuschende Ergebnisse und zurückhaltende Ausblicke das Vertrauen schmälern und zu einem Anstieg der Risikoaversion führen, was potenziell zu einem Rückgang im Kryptomarkt führen könnte. Außerdem hat sich schon in der Vergangenheit gezeigt, dass die Entwicklungen am Aktienmarkt auch immer Auswirkungen auf den Kryptomarkt gezeigt haben.

Markt Aktuell

Derzeit zeigt sich am Kryptomarkt eine Phase der Erholung: Nach dem Einbruch des Bitcoin-Kurses zu Beginn der Woche kann sich die Leitwährung wieder zwischen 67.000 und 68.000 US-Dollar stabilisieren. Vor allem Memecoins gewinnen erneut an Dominanz auf dem Markt. So hat etwa $GOAT innerhalb weniger Tage seine Marktkapitalisierung auf fast 800 Millionen US-Dollar erhöht, während MooDeng nach Ankündigungen über ein Listing auf der größten Kryptobörse der Welt um 140 Prozent zulegen konnte. Auch an Presales scheint starkes Interesse zu bestehen; Pepe Unchained ($PEPU) feierte erst vor wenigen Stunden das Erreichen seines 22-Millionen-US-Dollar-Meilensteins.

Hier zu Pepe Unchained.

Mit dem Aufbau einer eigenen Layer-2-Blockchain möchten die Entwickler von Pepe Unchained die Memecoin-Szene revolutionieren. Ziel ist es, das Ethereum-Netzwerk in Geschwindigkeit und Kosteneffizienz deutlich zu übertreffen. Die Plattform soll besonders für Kleinanleger und aktive Trader attraktiv sein.

Das Projekt kombiniert den Spaß und die Popularität des Pepe-Memes mit einer innovativen Layer-2-Technologie, die Transaktionskosten senken und Übertragungsgeschwindigkeiten drastisch steigern soll. Laut den Entwicklern könnten Transaktionen auf der Pepe Chain bis zu 100-mal schneller sein als auf Ethereum - ein Versprechen, das für viele Anleger eine attraktive Alternative zu traditionellen Blockchains darstellt. Zudem unterstützt Pepe Unchained eine aktive Entwickler-Community durch ein Anreizprogramm, um die Entwicklung von dApps und innovativen Projekten auf seiner Plattform anzuregen. Mit dieser Mischung aus Nutzerfreundlichkeit und Performance hofft das Team, sich als Drehkreuz für Meme-Coin-Trader zu etablieren und langfristig seine Position im volatilen Kryptomarkt zu festigen.

Jetzt noch Pepe Unchained Token im Presale sichern!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.