Die Rheinmetall-Aktie ist vorerst wieder am Sprung über die 500-Euro-Marke gescheitert und notiert am Freitag am DAX-Ende. Der zuletzt deutlich schwächer performende Branchenkollege Renk legt dagegen zu und löst sich weiter von den jüngsten Tiefs. Verkehrte Welt in der Rüstungsbranche, die sich aber leicht erklären lässt.Ursache für die Kursgewinne bei Renk ist eine positive Studie der Citigorup. Analyst Charles Armitage hat die Einstufung von "Neutral" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 30,00 ...

