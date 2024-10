München (ots) -Die neue Komödie des vielfach ausgezeichneten Regisseurs Simon Verhoeven macht Premierenhalt in Berlin. Mit Szenenapplaus und euphorischer Stimmung wurde das Team um Simon Verhoeven, Produzent Quirin Berg und Produzentin Kirstin Winkler sowie dem Ensemble Jan Josef Liefers, Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Meltem Kaptan, Elyas M'Barek, Yun Huang, Denise M'Baye, Pierre Besson, Leon Ndiaye, Bruno Alexander und Juri Rother gefeiert. Als Gäste wurden auch Thomas D und Smudo begrüßt, die mit den Fantastischen Vier den energiegeladenen Titelsong "Weekendfeeling" zum Film beisteuern. Das begeisterte Premierenpublikum belohnte das gesamte Filmteam mit langanhaltendem Applaus.ALTER WEISSER MANN blickt mit viel Humor und Selbstironie auf die großen und heiklen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. LEONINE Studios bringt den Film am 31. Oktober 2024 in die Kinos.Zum Inhalt des Films: Die Zeiten sind sensibel. Das muss Familienvater Heinz Hellmich schmerzhaft feststellen, als ihm nach einigen ungeschickten Fehltritten in der Firma der Jobverlust droht. Um zu beweisen, dass er kein "alter weißer Mann" ist, lädt er seinen Chef und weitere Gäste (oder heißt es Gäst*innen?!) für ein Dinner zu sich nach Hause ein. Mitsamt seiner Familie will er sich von seiner besten und politisch korrektesten Seite präsentieren! Doch schon in der Anbahnung des Abends tappt Heinz von einem Festnäpfchen ins nächste und stellt dabei fest, dass seine Frau Carla, seine Kinder und auch Opa Georg auch nicht gerade pure Harmonie ausstrahlen. Als nach vielen Turbulenzen endlich alle an einem Tisch sitzen, beginnt die Fassade der Familie schnell zu bröckeln...In den Hauptrollen spielen Jan Josef Liefers, Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Michael Maertens, Meltem Kaptan, Elyas M'Barek, Yun Huang, Denise M'Baye sowie die Nachwuchsdarsteller Momo Beier und Juri Sam Winkler. Regie führt der vielfach prämierte Filmemacher Simon Verhoeven (Deutscher Filmpreis, Bayerischer Filmpreis, Ernst-Lubitsch-Preis, Romy Award, Günther Rohrbach-Filmpreis, Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke) nach seinem Originaldrehbuch. Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann, Gewinner des Oscar® für DAS LEBEN DER ANDEREN und Produzenten von WOCHENENDREBELLEN, MÄNNERHERZEN, DARK oder 4 BLOCKS, sowie Kirstin Winkler (10.000 B.C., 2012, Anonymous, GIRL YOU KNOW IT'S TRUE).Gefördert wird der Film durch den Deutschen Filmförderfonds (DFFF), den FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), die Filmförderungsanstalt (FFA), das Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) und die Bayerische Staatskanzlei.Pressekontakt:Print/Radio/TV:Just PublicityRegine Baschny, Nadine Klaunig und Julius TrautmannTelefon: 089 - 20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comOnline-PR:Frandly PRFranziska Buchholz & Ann-Kathrin ScheffelTel.: 089 - 954 28 28 20E-Mail: presse@frandly-pr.comOriginal-Content von: Wiedemann & Berg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151427/5894994