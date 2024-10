Köln (ots) -Seit mehr als sechs Jahren sprechen und streiten die beiden WDR-Journalisten Jan Kawelke (Musikjournalist, COSMO-Moderator) und Vassili Golod (Politikjournalist, ARD-Ukraine-Korrespondent) über die Liebesbeziehung zwischen Rap und Politik. Jetzt reisen sie mit ihrem preisgekrönten Podcast COSMO Machiavelli rund um die richtungsweisenden US-Wahlen in die Heimat des Hip-Hop.Zum Auftakt geht es mitten in der heißen Wahlkampfphase nach Los Angeles, der Hip-Hop-Hochburg an der Westküste. Hier treffen die beiden Machiavelli-Hosts unter anderem auf Rapper Kelvyn Colt. Colt ist deutscher Künstler mit Wurzeln in Nigeria, der seit einigen Jahren in L.A. lebt. Warum hat er sich entschieden hierher zu ziehen? Wie hat sich sein Blick auf die US-Gesellschaft verändert? Und: Würde er im Fall eines Wahlsiegs von Donald Trump seine Wahlheimat verlassen?Als nächstes wird der Machiavelli-Podcast in San Diego haltmachen. An der Grenze zu Mexiko wollen Jan Kawelke und Vassili Golod das Thema Einwanderung mit den Menschen besprechen, die es betrifft. Schon jetzt ist klar: Das Ergebnis dieser Wahlen wird die ganze Welt betreffen. Dabei wird es um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen - und damit auch um die Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa. Dazu trifft ARD-Ukraine-Korrespondent Vassili Golod eine junge Ukrainerin, die mit ihren beiden Kindern den Flüchtlingsstatus in den USA bekommen hat. Welche Gedanken hat sie zum Wahlkampf? Und wie fühlt es sich an, bei einer so richtungsweisenden Abstimmung kein Stimmrecht zu haben?Zum Abschluss geht es in die aktuell spannendste Hip-Hop-Metropole der USA: Atlanta. Dort werden Jan und Vassili den Wahltag erleben und das Produzenten-Team KitschKrieg zum Interview treffen. In mindestens einer Folge wird auch Journalistin und Podcast-Host Miriam Davoudvandi zu Gast sein. Sie ist ebenfalls in den USA, um dort eine Folge ihres Formats "Danke, gut. Der COSMO Podcast über Pop und Psyche" zu produzieren.Die Recherchereise von COSMO Machiavelli macht die Schnittstelle zwischen Popkultur und Politik in den USA für junge Hörer:innen erlebbar. Der Fokus liegt dabei auf den Perspektiven von Rapper:innen, politischen Aktivist:innen sowie marginalisierten Gruppen.Zu hören gibt es das USA-Special von COSMO Machiavelli in drei Podcastfolgen am 30.10., 4.11. und 9.11. in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem werden Jan Kawelke und Vassili Golod Social Media Content für die Instagram-Kanäle von COSMO und 1LIVE produzieren und im Radio für die jungen Programme der ARD berichten.COSMO ist das junge internationale Kulturangebot von WDR, rbb und Radio Bremen. Neben dem deutschsprachigen Radioprogramm und den Digitalangeboten von COSMO prägen Podcasts in über zehn Sprachen das Angebot des Senders.Fotos unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationEmail: kommunikation@wdr.deTelefon: 0221.220-7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5894990