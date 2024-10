Wien (ots) -Onlinemarketing verfolgt ein großes Ziel: Es soll das Unternehmen und sein Angebot in die Sichtbarkeit bringen und dafür sorgen, dass es zum Magneten für Neukunden und Bewerber wird - um das zu erreichen, bedarf es jedoch tiefgreifender Expertise. Yunus Akkaya ist nicht nur Gründer und Geschäftsführer der YeaMedia GmbH, sondern auch Experte für die Mitarbeiter- und Neukundengewinnung und hilft Unternehmen dabei, das Ziel mit hochwertigen Onlinemarketingkampagnen zuverlässig zu erreichen. Hier erfahren Sie anhand zweier Kundenbeispiele, vor welchen Herausforderungen seine Zielgruppe steht, welche Erfahrungen Kunden in der Zusammenarbeit mit der YeaMedia GmbH machen und welche beeindruckenden Erfolge sie dadurch erzielen.Ein kontinuierlicher Strom von Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter sind die größten Treiber für planbares und nachhaltiges Unternehmenswachstum. Gerade in der aktuellen Marktsituation, in der sich Dienstleistungsunternehmen aktiv um Neukunden und Bewerbungen bemühen müssen, sind erprobte und professionelle Strategien zur Lead-Gewinnung für den unternehmerischen Erfolg essenziell. Ein attraktiver Online-Auftritt, die digitale Sichtbarkeit und individuelle Werbekampagnen in den sozialen Medien helfen Unternehmen dabei, die Aufmerksamkeit von potenziellen Kunden und Bewerbern zu gewinnen und diese von ihrem Angebot zu überzeugen. "Vielen Unternehmen fehlt dazu allerdings das notwendige Wissen. Doch werden die Marketingmaßnahmen aber in Eigenregie umgesetzt, führen sie oft nur zu unbeständigen Ergebnissen und mäßigen Erfolgen", erklärt Yunus Akkaya, Geschäftsführer der YeaMedia GmbH."Umso wichtiger ist es, im Bereich der Mitarbeiter- und Neukundengewinnung auf die Expertise eines externen Dienstleisters zu setzen", so der Experte weiter. Yunus Akkaya weiß, wovon er spricht: Mit der YeaMedia GmbH unterstützt er Unternehmen aus dem Handwerk und der Industrie sowie Hersteller und Lieferanten dabei, ihre Dienstleistung in die digitale Sichtbarkeit zu bringen. Mit einer Kombination aus jahrelanger Erfahrung und umfassender Expertise sowie hochwertigen Social-Media-Kampagnen und bewährten Methoden schafft Yunus Akkaya eine Omnipräsenz für seine Kunden, die messbar mehr Kunden und Bewerber anzieht und damit nicht nur dem Fachkräftemangel den Kampf ansagt, sondern auch für eine gute Auftragslage sorgt. Gemeinsam mit seinem Expertenteam konnte der Geschäftsführer der YeaMedia GmbH auf diesem Weg schon unzähligen renommierten Unternehmen aus Österreich zu unternehmerischem Erfolg und langfristigem Wachstum verhelfen.Herausragende Erfahrungen: Wie die Walter Bösch GmbH & Co. KG in nur 10 Monaten 1.000 Bewerbungen und mehr als 1.000 Kundenanfragen generierteDie Walter Bösch GmbH & Co. KG, ein mittelständisches Unternehmen mit den Schwerpunkten Heizung, Klima und Lüftung, war bereits seit Längerem auf der Suche nach Mitarbeitern im Außendienst, darunter Elektriker sowie Klima- und Kältetechniker sowie Innendienstmitarbeitern in den Bereichen Elektroschrankplanung und Technik sowie qualifizierten Kundenanfragen. Mit diversen eigenen Methoden zur Mitarbeiter- und Kundengewinnung, die sowohl auf analogen als auch auf digitalen Ansätzen basierten, konnte das Unternehmen zwar hin und wieder Ergebnisse generieren, jedoch keine kontinuierlichen und planbaren Erfolge erzielen. Auf der Suche nach einer Lösung stieß das Unternehmen auf die YeaMedia GmbH und entschied sich für eine Zusammenarbeit.Schon nach kurzer Zeit waren erste Ergebnisse sichtbar: In unter einem Jahr kam es zu einer erheblichen Steigerung an Bewerbungen und Kundenanfragen. Josip Coric, Marketingleiter des Unternehmens, hebt besonders das produktive Arbeitsumfeld und die damit einhergehenden unkomplizierten Prozesse während der Zusammenarbeit positiv hervor. Auch die schnelle Erreichbarkeit, die umfassende Expertise und der Einsatz hocheffizienter Methoden zählen zu den Gründen, aus denen der Marketingverantwortliche von dem Können von Yunus Akkaya und seinem Team überzeugt ist.Durch die Zusammenarbeit konnten nicht nur alle offenen Stellen im Innen- und Außendienst mit qualifizierten Mitarbeitern besetzt werden, sondern innerhalb von zehn Monaten auch über 1.000 Bewerbungen und ebenso viele Kundenanfragen für Wärmepumpen generiert werden. Ein funktionierendes Lead-Management ermöglicht es dem Unternehmen heute, eine hohe Effizienz bei der Rekrutierung und Kundenakquise zu erreichen. "Die Projektumsetzung mit YeaMedia funktionierte immer top! Immer auf Augenhöhe, unkompliziert und auf schnellem Dienstweg", erinnert sich Josip Coric. Aus diesem Grund empfiehlt er die Zusammenarbeit mit Yunus Akkaya und seinem Team uneingeschränkt jedem Unternehmen weiter, das vor ebensolchen Problemen stand, wie die Walter Bösch GmbH & Co. KG und sich herausragende Ergebnisse wünscht.Mit intensiver Beratung und maßgeschneiderten Kampagnen zu beeindruckenden Ergebnissen für die Elektro-Shop Köck GmbHAuch die Elektro-Shop Köck GmbH, ein etablierter Elektrofachhandel mit 18 Jahren Erfahrung, stand vor großen Herausforderungen: Um ihre vakanten Stellen in den Bereichen Elektrik, Kälte- und Klimatechnik, Küchenplanung und Verkauf besetzen zu können, wollte der Geschäftsführer Michael Köck seine bisherigen Rekrutierungsmaßnahmen um Social-Media-Werbung ergänzen. Im Team der YeaMedia GmbH fand er professionelle und starke Partner für die Umsetzung seines Vorhabens. Bereits nach dem ersten Gespräch, das beim Kunden vor Ort stattfand, war Michael Köck überzeugt, den richtigen Partner gefunden zu haben. Besonders positiv hervor hebt er die schnelle Entwicklung einer passenden Strategie unter Berücksichtigung der vorher festgelegten Ziele und Wünsche seitens der Elektro-Shop Köck GmbH.Auf Basis einer intensiven Beratung hat die YeaMedia GmbH mittlerweile zahlreiche maßgeschneiderte Social-Media-Kampagnen für die Elektro-Shop Köck GmbH umgesetzt und dadurch innerhalb von sechs Monaten über 850 Bewerbungen und hunderte von Kundenanfragen generieren können. Im Ergebnis der Zusammenarbeit wurden nicht nur alle offenen Stellen besetzt, sondern auch Leads generiert, die zu Kooperationen mit bekannten Herstellern führten. Dabei profitiert die Elektro-Shop Köck GmbH vor allem von der umfassenden Dienstleistung der YeaMedia GmbH. Denn während Michael Köck sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann, kümmern sich Yunus Akkaya und sein Team um das laufende Management der Mitarbeiter- und Kundengewinnung. Neben der Verwaltung von Werbe- und Rekrutierungsprozessen zählt auch ein proaktiver Service, der sich an den speziellen Bedürfnissen der Kunden orientiert, zum Angebot. Aufgrund der positiven Erfahrungen, die Michael Köck mit der YeaMedia GmbH gemacht hat, empfiehlt er die Agentur jedem Unternehmen, das vor ähnlichen Herausforderungen steht und sich einen starken Partner an seiner Seite wünscht, um diesen zu begegnen.