Das organische Umsatzwachstum von Beiersdorf verlangsamte sich im 3. Quartal 2024 auf 5,3% yoy von 6,9% yoy in Q2. Die Wachstumszahlen blieben hinter den Konsenserwartungen von 6,9 % yoy zurück, wobei sowohl das Consumer- als auch das tesa-Segment hinter den Erwartungen zurückblieben. La Prairie war besonders enttäuschend und meldete einen organischen Rückgang, der auf die anhaltende Schwäche in China zurückzuführen ist, während das Management zuvor von einer Erholung ausgegangen war. Dennoch ist das Management zuversichtlich, dass es im 4. Quartal zu einer stärkeren Erholung und einer Beschleunigung des Umsatzwachstums in allen Segmenten kommen wird. Daher bekräftigte es seine Prognose für 2024. Mittelfristig plant Beiersdorf, in neue Märkte zu expandieren, insbesondere mit innovativen Relaunches seiner Kultmarken - wie Eucerin und Nivea - in Indien und China und der Förderung seiner Luxusmarke Chantecaille auf dem chinesischen Markt. Der Schwerpunkt auf Innovation mit Produkten wie Thiamidol, S-Biometric und dem Anti-Aging-Wirkstoff Epicelline dürfte die Umsatzdynamik weiter erhöhen. Die aktuellen Bewertungen spiegeln diese Aussichten nach Ansicht von mwb research bereits wider. Die Analysten bleiben bei ihrem HOLD-Rating und einem unveränderten Kursziel von EUR 143,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Beiersdorf%20AG





