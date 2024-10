Boston (www.anleihencheck.de) - Die Märkte bleiben vor der kommenden Sitzung der Bank of Japan (BoJ) am 30. und 31. Oktober nervös - in Japan und weltweit, so Carl Ang, Analyst für Anleihen bei MFS Investment Management.Experten würden mit einer Zinspause rechnen, da die BoJ auf eindeutige politische und wirtschaftliche Signale warte. Der heute veröffentlichte Verbraucherpreisindex für Tokio sollte ihr eine bessere Einschätzung des zugrunde liegenden Inflationsdrucks verschaffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...