© Foto: Unsplash.com



Führende japanische Unternehmen drängen darauf, dass die Diskussion um Kryptowährungs-ETFs sich auf die größten Token wie Bitcoin und Ether konzentriert.Angesichts der Überlegungen Japans, ausländischen Beispielen zur Zulassung solcher Instrumente zu folgen, sieht die Gruppe in den "stabilen Erfolgsbilanzen" und dem hohen Marktwert dieser Kryptowährungen eine solide Basis für "mittel- bis langfristige Vermögenswerte". In ihren am Freitag veröffentlichten Vorschlägen betont die Gruppe außerdem die Notwendigkeit einer Reform des Steuersystems, einschließlich einer möglichen Trennung der Einkommenssteuern. Die Einführung von Krypto-ETFs in den USA in diesem Jahr gilt als entscheidender Moment …