Kräftig nach oben ging es am Donnerstag im US-Handel bei der Aktie des Adipositas-Hoffnungsträgers Viking Therapeutics. Mehr als 20 Prozent konnte das Papier zulegen. Es spielte damit in einer Liga mit Tesla - die Aktie konnte am Donnerstag ebenfalls mehr als 20 Prozent hinzugewinnen. DER AKTIONÄR verrät, was hinter dem Kurssprung steckt und ob dies womöglich erst der Startschuss für weitere Kurszuwächse ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...